ISTE20 en direct
30 novembre - 4 décembre 2020 - En ligne
Splashtop a le plaisir de parrainer l’ISTE !
Splashtop a le plaisir de parrainer l’ISTE !Que vous appreniez à distance, en classe ou de manière hybride, vous trouverez chez Splashtop des solutions d’accès à distance et en présentiel incontournables. Nos solutions d’accès à distance pour l’éducation : l’accès à distance aux salles informatiques pour permettre d’utiliser les ordinateurs de l’école ainsi que les solutions d’accès à distance pour les professeurs et le personnel. Les équipes informatiques du secteur de l’éducation seront intéressées par les solutions de support à distance de Splashtop qui peuvent être utilisées pour fournir une assistance à distance aux étudiants, aux professeurs et au personnel (en accédant à leurs ordinateurs, tablettes et Chromebook) pendant qu’ils apprennent ou enseignent depuis chez eux.
Les enseignants seront intéressés par Mirroring360 Pro pour la mise en miroir et le partage d’écran en classe.
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