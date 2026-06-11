Rencontrez Splashtop à IBEX India
Splashtop, en partenariat avec Accelty Techsolutions, exposera au IBEX India les 7 et 8 avril 2026 au Jio World Convention Centre, Mumbai. Venez nous rendre visite au stand A116 pour découvrir comment nos solutions d'accès à distance sécurisé, de téléassistance et de sécurité des endpoints aident les institutions financières à renforcer la cybersécurité, rationaliser les opérations IT, et soutenir les initiatives de transformation numérique. Nous avons hâte de nous connecter avec des professionnels de la banque indienne et sud-asiatique recherchant des technologies innovantes pour offrir des expériences bancaires fluides et sécurisées.