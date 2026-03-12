Freshworks Refresh
27 et 28 octobre 2020 - Événement virtuel en ligne
Splashtop est très enthousiaste à l’idée de participer au Freshworks Refresh cette année encore !
Splashtop est très enthousiaste à l'idée d'exposer à Freshworks Refresh à nouveau cette année ! Notre équipe est impatiente de présenter l'intégration de Splashtop Remote Support et Freshworks qui permet aux techniciens de Freshdesk et de Freshservice de lancer une session à distance depuis le ticket. Avec Splashtop Remote Support, les professionnels de l'informatique peuvent accéder à distance aux appareils des utilisateurs finaux à la demande, dépanner et résoudre les problèmes rapidement.
Intégration Splashtop-Freshservice | Intégration Splashtop-Freshdesk