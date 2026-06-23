Rejoignez-nous au stand #1910
Notre équipe partagera comment les étudiants et les membres du corps professoral utilisent Splashtop pour accéder à distance aux ordinateurs des laboratoires et comment les équipes TI peuvent soutenir à distance les enseignants et les étudiants à l'aide de n'importe quel appareil, dans plusieurs endroits, facilement et efficacement.
Nous organiserons également une session le mardi 24 janvier à 14h30 au Théâtre IT. Rejoignez le Splashtop Support Team Manager Fady Awada pour son intervention sur Comment les équipes TI de l'éducation peuvent offrir une meilleure téléassistance à tout moment, n'importe où.