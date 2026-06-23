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Lady remotely accessing her school computer

Conférence sur l'avenir de la technologie éducative 2023

23 – 26 janvier 2023

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Rejoignez-nous au stand #1910

Notre équipe partagera comment les étudiants et les membres du corps professoral utilisent Splashtop pour accéder à distance aux ordinateurs des laboratoires et comment les équipes TI peuvent soutenir à distance les enseignants et les étudiants à l'aide de n'importe quel appareil, dans plusieurs endroits, facilement et efficacement. 

Nous organiserons également une session le mardi 24 janvier à 14h30 au Théâtre IT. Rejoignez le Splashtop Support Team Manager Fady Awada pour son intervention sur Comment les équipes TI de l'éducation peuvent offrir une meilleure téléassistance à tout moment, n'importe où