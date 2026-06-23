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Venez rejoindre Splashtop à FETC à Orlando ! Notre équipe présentera nos solutions d'accès à distance pour l'éducation accès à distance aux laboratoires pour permettre l'accès aux ordinateurs des laboratoires scolaires ainsi que des solutions d'accès à distance pour le corps enseignant et le personnel afin d'accéder aux ordinateurs de l'école. Les équipes TI de l'éducation seront intéressées par les solutions de téléassistance de Splashtop qui peuvent être utilisées pour fournir une assistance à distance aux étudiants, aux enseignants et au personnel (en accédant à leurs ordinateurs, tablettes et Chromebooks) pendant qu'ils apprennent ou enseignent depuis chez eux.
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