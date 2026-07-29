Assurer des opérations IT sécurisées avec Splashtop Enterprise
Date : 2 septembre 2026
Heure: 14:00〜14:20 JST
Durée: 20 minutes
Pourquoi ne pas prendre 20 minutes pour passer en revue la gestion et la sécurité de votre Splashtop ?
À mesure que l’utilisation de Splashtop se développe, les principaux défis ne consistent plus simplement à établir des "connexions", mais à garantir une "gestion et un contrôle" efficaces.
Dans ce webinaire, nous montrerons comment faire évoluer votre environnement Splashtop existant de manière sûre et efficace avec Splashtop Enterprise. Nous présenterons les fonctionnalités clés — telles que l’intégration SSO/SAML, les restrictions horaires d’accès, le contrôle granulaire des fonctions et des autorisations, le filigrane, la journalisation et l’enregistrement des sessions — à l’aide de la console de gestion réelle. Nous présenterons également les capacités de gestion des terminaux via AEM (Autonomous Endpoint Management).
C’est une excellente occasion de passer à l’édition Enterprise à un tarif réduit. Inscrivez-vous dès maintenant.
Objectifs d’apprentissage :
Défis de gestion et de sécurité liés à l’expansion de l’utilisation de Splashtop
Simplifier la gestion de l’authentification grâce à l’intégration SSO/SAML
Assurer des opérations d’accès à distance sécurisées en contrôlant les plages horaires d’accès
Contrôle des fonctions et des autorisations grâce à des paramètres granulaires
Renforcer la sécurité grâce au filigrane, à la journalisation et à l’enregistrement des sessions
Gestion des terminaux, des correctifs et des logiciels avec AEM