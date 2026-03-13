EduTech 2023
5 octobre 2023 | Londres
Bounce Old Street - 241 Old St, Londres EC1V 9EY, Royaume-Uni
12h00 – 15h00 BST
EduTech est le premier événement Splashtop, conçu spécifiquement pour les professionnels TI promouvant la sécurité et l'innovation dans l'enseignement supérieur.
Splashtop réunira un groupe diversifié et influent de leaders EdTech, pour un événement de réseautage où vous pourrez élargir vos connaissances et obtenir des informations précieuses de la part de vos pairs dans la communauté de l'enseignement supérieur.
Rejoignez-nous ainsi qu'un panel d'experts alors que nous abordons les sujets clés et les défis modernes de l'EdTech, partageons les perspectives de nos dernières recherches, et discutons des tendances les plus en vogue dans la technologie de l'éducation.
En plus, apprenez comment maximiser la posture de sécurité de votre institution lors d'une session interactive avec Roy Chua, leader en sécurité international reconnu et fondateur d'AvidThink.
Ne manquez pas cette occasion de participer à une expérience engageante et enrichissante qui révolutionnera votre approche de l'éducation et de la sécurité.