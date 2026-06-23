EDUCAUSE
25 – 28 octobre 2022
Splashtop présentera nos solutions d'accès à distance pour l'éducation
Splashtop présentera nos solutions d'accès à distance pour l'éducation accès au laboratoire à distance pour permettre l'accès aux ordinateurs des laboratoires scolaires ainsi que des solutions d'accès à distance pour le personnel enseignant et administratif afin d'accéder aux ordinateurs de l'école. Les équipes informatiques de l'éducation s'intéresseront aux solutions de téléassistance Splashtop qui peuvent être utilisées pour fournir une assistance à distance aux étudiants, aux professeurs et au personnel (accédant à leurs ordinateurs, tablettes et Chromebooks) pendant qu'ils apprennent ou enseignent depuis chez eux. Les enseignants seront intéressés par Mirroring360 Pro pour la mise en miroir et le partage d'écran en classe.
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