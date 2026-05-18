Digital Workplace Experience Virtual Conference

Conférence virtuelle sur l’expérience du lieu de travail numérique
4 et 5 mai 2022 - Événement virtuel en ligne
Les participants auront l’occasion unique de découvrir les lieux de travail numériques les plus performants au monde et les dernières tendances, bonnes pratiques et recherches en la matière.
Au cours de cette série de conférences virtuelles trimestrielles, les participants auront l'occasion unique de pénétrer dans les lieux de travail numériques les plus performants du monde et de découvrir les dernières tendances, meilleures pratiques et recherches en matière de lieux de travail numériques. Michelle Burrows, CMO de Splashtop, parlera de la résolution du dilemme de la distance à 13h40 ET.
Conférence sur l’expérience du lieu de travail numérique | Splashtop Enterprise