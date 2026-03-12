Splashtop est un partenaire d’intégration clé des produits de gestion d’entreprise de Datto.
Splashtop est un partenaire d'intégration clé des produits de gestion d'entreprise de Datto. Datto organisera son troisième événement MSP Tech Day ; cette fois, ils mettront en avant leurs produits de gestion d'entreprise. La série MSP Tech Day est un événement d'une demi-journée très réussi, axé sur les mises à jour spécifiques aux produits, les démos en direct et les conseils de vente et de marketing. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support pour aider les MSPs à se développer parallèlement à notre propre ensemble croissant de fonctionnalités telles que la revente d'accès à distance, la mise en place d'une plateforme de support à distance on-prem, la gestion de l'antivirus Bitdefender pour les endpoints, et bien plus encore.