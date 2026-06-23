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Cybersec Taïwan

5 - 7 mai — Taipei, Taiwan

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Rencontrez Splashtop à Cybersec Taïwan

Splashtop, en partenariat avec UUDynamics, sera exposant à Cybersec Taiwan 2026 les 23 et 24 avril 2026 au Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2. Venez nous rendre visite au Stand C313 pour découvrir comment Splashtop offre une alternative sécurisée et économique aux solutions VDI et VPN traditionnelles. Notre équipe démontrera comment les organisations peuvent activer un accès à distance haute performance, rationaliser le support TI, et renforcer la sécurité des terminaux tout en réduisant la complexité et les coûts d'infrastructure.