Rencontrez Splashtop à CyberSec India Expo
Splashtop, en partenariat avec Accelty Techsolutions, exposera à CyberSec India Expo les 23 et 24 avril 2026 au Bombay Exhibition Centre, Mumbai. Rendez-nous visite au stand C201 pour découvrir comment notre accès à distance sécurisé, notre support IT à distance et nos solutions avancées de sécurité des endpoints aident les organisations à renforcer leur cyber-résilience et à protéger leurs systèmes critiques. Alors que l’Expo de cette année met en avant les technologies de cybersécurité de nouvelle génération, notre équipe sera disponible pour échanger sur des approches concrètes visant à renforcer la sécurité, améliorer l’efficacité opérationnelle et répondre à l’évolution des besoins en infrastructure numérique.