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Cloud Expo Europe 2022

2 et 3 mars 2022 - ExCeL London, Royaume-Uni

Cloud Expo Europe

Splashtop se réjouit de participer pour la première fois au salon Cloud Expo Europe !

Splashtop se réjouit de participer pour la première fois au salon Cloud Expo Europe ! Notre équipe présentera Splashtop Enterprise pour permettre aux techniciens informatiques de contrôler, gérer et surveiller des ordinateurs à distance, de fournir une assistance à la demande aux appareils des utilisateurs finaux et d'autoriser l'accès à distance aux ordinateurs pour les employés travaillant à domicile ou dans un environnement hybride.

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