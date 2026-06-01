Conférence Annuelle CITE 2025
17 - 19 novembre — Sacramento, CA
Rencontrez Foxpass au stand Splashtop à CITE 2025
Rejoignez-nous à la conférence California TI in Education (CITE) 2025 ! Foxpass, qui fait partie du portefeuille d'accès sécurisé et d'identité de Splashtop, présentera comment Cloud RADIUS aide les responsables des TI de la maternelle à la terminale à sécuriser l'accès Wi-Fi et réseau avec une authentification sans mot de passe, basée sur certificat et sur l'utilisateur. Découvrez comment Foxpass simplifie la protection des réseaux scolaires, facilite l'accès des étudiants et du personnel, et renforce la sécurité zéro confiance tout en réduisant les frais généraux des TI.
Passez par le stand Foxpass/Splashtop pour découvrir comment nous pouvons aider votre district à améliorer la sécurité et à simplifier la gestion de l'accès au réseau.