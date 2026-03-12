Sommet virtuel CIO VISIONS sur le leadership et l'informatique
4 au 8 avril 2022 - Sommet virtuel en ligne
Splashtop a le plaisir de parrainer le sommet virtuel CIO VISIONS de Quartz Event.
Splashtop est heureux de parrainer le sommet virtuel CIO VISIONS de Quartz Event, consacré au leadership et à l'informatique. Il y aura des présentations de leaders d'opinion axées sur la transformation numérique, la stratégie du cloud, la gestion des données, l'intelligence artificielle et le leadership et la formation en informatique.
Sommet virtuel CIO VISIONS sur le leadership et l’informatique, Royaume-Uni | Solutions Splashtop pour l’informatique