CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit

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Sommet virtuel CIO VISIONS sur le leadership et l'informatique

18 au 22 avril 2022 - Sommet virtuel en ligne

Sommet virtuel CIO VISIONS sur le leadership et l'informatique

Splashtop a le plaisir de parrainer le sommet virtuel CIO VISIONS de Quartz Event.

Splashtop a le plaisir de parrainer le sommet virtuel CIO VISIONS de Quartz Event. Vous pourrez assister à des présentations de personnalités influentes axées sur la transformation numérique, la stratégie cloud, la gestion des données, l’intelligence artificielle et à la fois sur le leadership informatique et la formation.

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