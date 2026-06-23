Forum SMB ITChannelPro Experience de Freshworks : Washington D.C.
6 mai 2020 – Événement Virtuel En Ligne
Splashtop sera un sponsor Gold pour le ChannelPro SMB Forum de cette année : Washington D.C.
Splashtop sera un sponsor Gold du Forum SMB de ChannelPro de cette année : Washington D.C. (désormais un événement virtuel) après des expositions réussies ces dernières années. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour aider les MSP et les professionnels de l'IT à se développer parallèlement à notre propre ensemble croissant de fonctionnalités telles que la revente d'accès à distance, la mise en place d'une plateforme de téléassistance sur site, la gestion de l'antivirus Bitdefender pour les endpoints et plus encore.
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