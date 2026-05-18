ChannelPro Managed Services and Cloud Solutions Online Summit: Where the Money Is

Sommet en ligne de ChannelPro sur les services gérés et les solutions cloud : Là où se trouve l’argent
7 avril 2021 - En ligne
Splashtop est ravi de parrainer le sommet en ligne de ChannelPro sur les services gérés et les solutions cloud de cette année : Là où se trouve l’argent.
Splashtop est ravi de parrainer le sommet en ligne de ChannelPro sur les services gérés et les solutions cloud de cette année : Là où se trouve l’argent. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour aider les MSP à se développer à l’aide de nos offres de plus en plus nombreuses telles que la revente d’accès à distance, la mise en place d’une plateforme de téléassistance sur site, la gestion de l’antivirus Bitdefender pour les terminaux et plus encore.
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