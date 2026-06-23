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Sommet en ligne ChannelPro Cybersecurity

6 avril 2022 – Événement virtuel en ligne

Événements ChannelPro

Splashtop est ravi de parrainer le sommet en ligne ChannelPro Cybersecurity de cette année.

Splashtop est ravi de parrainer le Sommet en ligne ChannelPro Cybersecurity de cette année. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour aider les MSP et les professionnels de l'IT à se développer parallèlement à notre propre ensemble croissant de fonctionnalités telles que la revente d'accès à distance, la mise en place d'une plateforme de téléassistance sur site, la gestion de l'antivirus Bitdefender pour les endpoints et plus encore.

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