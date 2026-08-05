Channel Partners Conference & Expo | MSP Summit
13 - 16 avril — Las Vegas, NV
Automatisez plus. Gérez moins. Croissez plus vite.
Visitez Splashtop à Channel Partners Conference (Stand n°1351) et MSP Summit (Stand n°46) pour voir comment la Gestion Autonome des Points de Terminaison (AEM) aide les MSPs à automatiser les correctifs, surveiller et résoudre de manière proactive les problèmes, et consolider la téléassistance et la gestion des terminaux en une plate-forme unique et rentable - afin que votre équipe puisse passer moins de temps à éteindre les incendies et plus de temps à faire croître l'entreprise.
OFFRE SPÉCIALE avec SPLASHTOP*:
Pass Expo + Keynote GRATUIT (Ne comprend pas les repas)
269 $ Pass Standard (Inclut les repas)
429 $ Passe Premium (Comprend les repas)
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*Offre valable uniquement pour les partenaires de distribution qualifiés (fournisseurs de services gérés, agents, revendeurs, intégrateurs et consultants utilisateurs finaux) jusqu'au vendredi 10 avril 2026 à 23h59 ET. Réduction non valable pour les fournisseurs de l'industrie ni pour les sponsors/exposants actuels ou précédents. Doit utiliser le code pour recevoir la réduction. Non transférable. Non valable sur les inscriptions déjà payées.