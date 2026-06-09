Bett UK 2022 : Salon de l'Éducation et de l'EdTech
23 – 25 mars 2022 – ExCeL Londres, Royaume-Uni
Rencontrez l'équipe Splashtop en personne au Bett UK au stand Dutch EdTech et découvrez les dernières tendances d'apprentissage hybride ainsi que l'impact des nouvelles technologies et des opportunités émergentes dans l'éducation.
Rencontrez l'équipe de Splashtop en personne au salon Bett UK au stand @Dutch EdTech et découvrez les dernières tendances d'apprentissage hybride ainsi que l'impact des nouvelles technologies et des opportunités émergentes dans l'éducation. Notre équipe est impatiente de présenter Splashtop Enterprise for Remote Labs, la meilleure solution pour les établissements d'enseignement pour fournir un accès à distance aux ordinateurs des laboratoires à des plages horaires programmées et permettre à l'IT de prendre en charge à distance les appareils du corps enseignant et des étudiants.