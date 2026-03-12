Splashtop a le plaisir de parrainer pour la première fois le séminaire en présentiel d’Angelbeat à Raleigh !
Splashtop a le plaisir de parrainer pour la première fois le séminaire en présentiel d’Angelbeat à Raleigh ! Les séminaires d’Angelbeat se composent de discussions sur de nombreuses technologies et produits, s’adressant à des particuliers de tous les secteurs d’activité. Notre équipe présentera Splashtop Enterprise qui permet aux informaticiens de contrôler, gérer et surveiller des ordinateurs à distance, de fournir une assistance à la demande aux appareils des utilisateurs finaux et de permettre l’accès à distance aux ordinateurs pour les employés travaillant à domicile ou dans un environnement hybride.