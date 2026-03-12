Addigy Innovate Conference 2022
22 - 23 février 2022 - En ligne
Splashtop a le plaisir de sponsoriser à nouveau la conférence Addigy Innovate !
Splashtop a le plaisir de sponsoriser à nouveau la conférence Addigy Innovate ! Cette conférence virtuelle de deux jours sera l’occasion de découvrir de nouveaux produits extraordinaires, de participer à des ateliers interactifs et de bénéficier des conseils d’experts en sécurité, en MSP et en informatique d’entreprise. Notre équipe présentera Splashtop SOS pour aider les techniciens et les MSP à se développer grâce à notre gamme croissante de fonctionnalités telles que la revente d’accès à distance, la mise en place d’une plateforme de téléassistance sur site, la gestion de l’antivirus Bitdefender pour les terminaux et bien plus encore.
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