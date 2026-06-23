ACTE CareerTech Vision 2020
30 novembre – 4 décembre 2020 – Événement virtuel en ligne
Splashtop est ravi de sponsoriser ACTE CareerTech Vision pour la première fois !
Splashtop est ravi de sponsoriser ACTE CareerTech Vision pour la première fois ! Notre équipe partagera nos solutions d'accès à distance pour l'éducation accès à distance aux laboratoires afin de permettre l'accès aux ordinateurs des laboratoires scolaires ainsi que solutions d'accès à distance pour le corps enseignant et le personnel pour accéder aux ordinateurs de l'école. Les équipes TI du secteur de l'éducation seront intéressées par les solutions de téléassistance Splashtop qui peuvent être utilisées pour fournir une assistance à distance aux étudiants, aux professeurs et au personnel (accédant à leurs ordinateurs, tablettes et Chromebooks) lorsqu'ils apprennent ou enseignent depuis chez eux.
Les enseignants seront intéressés par Mirroring360 Pro pour la mise en miroir et le partage d’écran en classe.
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