Le travail à domicile et l'avenir du travail ( Mise à jour )

Travaillons-nous et devrions-nous travailler "pour toujours" depuis notre domicile ? Quel est l'avenir du travail ?

Il y a quelques mois, nous avons demandé aux PDG ce qu'ils pensaient de l'avenir du travail - leurs réponses ont été unanimes : Bien que le bureau ne disparaisse pas, ils ont tous convenu que le monde évoluait vers un lieu de travail hybride permanent.

Pourtant, de nombreuses entreprises sont réticentes à faire le saut. Certains le déconseillent même. Apple – sous Steve Jobs – était considéré comme l’un des principaux sceptiques du monde de l’entreprise sur les avantages du travail à domicile (WFH). Aujourd’hui, des mois après le début de la pandémie, moins de 15% de la main-d’œuvre d’Apple est de retour au bureau, et le PDG Tim Cook a déclaré que l’entreprise ne « reviendra pas à la façon dont nous étions parce que nous avons constaté que certaines choses fonctionnent vraiment bien virtuellement ».

Comme Apple, de nombreuses entreprises ont longtemps été réticentes à mettre en œuvre des politiques généralisées de la FMH. Pour de nombreux dirigeants, le lien perçu entre le fait de voir que les gens travaillent et de croire en leur productivité est resté fort. Le PDG de Netflix, Reed Hastings, par exemple, a récemment qualifié le travail à distance de "pur négatif".

Mais est-ce une perception exacte ? Probablement pas—du moins, pas selon les quelque 900 télétravailleurs soudains qui ont répondu à l'enquête de productivité de la FMH de notre entreprise plusieurs mois après que COVID-19 ait commencé à fermer des bureaux, des magasins, des établissements d'enseignement et des cabinets médicaux.

La clé réside dans le bon équilibre des technologies

Près des trois quarts des répondants à notre sondage n’avaient jamais, ou rarement, travaillé à domicile avant la pandémie. Pourtant, une écrasante majorité de 80% – y compris les professionnels de l’informatique, les développeurs de jeux, les producteurs vidéo, les architectes, les professionnels de la diffusion télévisuelle, les détaillants, les enseignants de l’enseignement secondaire et collégial et les professionnels de la santé – ont déclaré être plus productifs, voire autant, lorsqu’ils travaillaient à domicile.

Selon 75% des répondants à l’enquête de la FMH, les outils de collaboration et de communication tels que Zoom et les logiciels d’accès à distance tels que Splashtop ont grandement contribué à accroître la productivité.

En conséquence, un tiers des répondants à notre enquête ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que leur entreprise soit plus ouverte au travail à domicile, même après l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie. 28% des participants ont en fait suggéré que le travail à domicile pourrait devenir la nouvelle norme pour leur entreprise, de façon permanente. Cette prédiction est étayée par des annonces récentes d’entreprises telles que Microsoft, HubSpot, Quora, Square, Slack et Okta, qui prévoient d’étendre « pour toujours » leurs options de travail à domicile.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous – la FMH au-delà de la pandémie ?

Parmi les nombreux gains de productivité signalés, de nombreuses autres raisons ouvrent la voie à un travail plus distant :

Une meilleure qualité de vie pour les employés Les alternatives de travail à domicile peuvent aider les entreprises à recruter et à fidéliser leurs employés pour un succès à long terme. Les entreprises peuvent élargir l’éventail des candidats potentiels pour les postes ouverts s’ils ne sont pas strictement liés par des contraintes géographiques. Et inversement, les employés potentiels ayant la possibilité de travailler à domicile, loin des villes côtières à coût élevé, voient une attraction pour la qualité de vie. Pour ceux qui préfèrent vivre dans et autour des centres urbains, les longs trajets quotidiens peuvent être réduits ou éliminés.

Réduction des investissements en capital – Les entreprises peuvent réévaluer leurs dépenses immobilières. Un plus grand nombre d’employés travaillant à domicile, à temps plein ou à temps partiel, pourrait permettre aux entreprises de réduire la superficie des espaces de bureaux qu’elles doivent louer ou posséder pour soutenir tous leurs travailleurs.

Empreinte carbone – Une empreinte carbone est exprimée par le nombre de tonnes de CO2 émises par une personne sur l’année. Selon Action Protect Earth, les Américains ont l’une des plus grandes empreintes carbone par personne, la moyenne par Américain étant de 16,5 tonnes. En revanche, dans l’UE, cette moyenne est de 7 tonnes. Imaginez maintenant que toutes les entreprises se déconnectent entièrement ou partiellement à distance. Cela se traduira par moins d’émissions, moins d’utilisation de papier imprimé et moins d’utilisation de plastique pour chaque employé travaillant à domicile. En conséquence, en ne conduisant pas tous les jours pour se rendre au travail et en revenir, les travailleurs à distance modifient radicalement les échelles de consommation, de déchets et de pollution.

La pandémie de COVID-19 et ses exigences généralisées en matière d'abri sur place ont forcé l'adoption soudaine et massive de capacités de travail à domicile. Certaines entreprises qui, auparavant, résistaient à l'idée de faire travailler leurs employés à domicile, en raison de craintes de baisse de productivité ou d'autres préoccupations, constatent que la flexibilité du travail à distance peut offrir des avantages tangibles non seulement pour augmenter les profits mais aussi pour avoir un impact positif sur notre environnement. Cela confirme l'hypothèse que nous avons faite il y a quelques mois : le travail à distance est là pour rester – pour toujours. Donc, si ce n'est pas déjà fait, il est probablement temps de commencer à réfléchir à une approche flexible de votre lieu de travail.