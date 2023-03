L'enquête Splashtop révèle que les télétravailleurs à domicile sont plus productifs

Les répondants de divers secteurs d'activité attribuent leur productivité à des solutions logicielles qui leur permettent d'accomplir efficacement leurs tâches à domicile

SAN JOSE, Californie, 18 juin 2020 - Splashtop Inc., l’une des principales sociétés de logiciels d’accès à distance, a publié les résultats de son enquête en ligne de mai 2020 sur le travail à domicile auprès de 870 répondants aléatoires dans divers domaines. Les résultats de l’enquête indiquent que même si plus d’un tiers des répondants n’avaient jamais travaillé à domicile avant la pandémie de COVID-19 – et qu’un autre tiers avaient rarement travaillé à distance – une écrasante majorité de 80 % du groupe a déclaré être plus productif ou tout aussi productif en travaillant à domicile.

Parmi les personnes interrogées figuraient des professionnels IT, des développeurs de jeux, des producteurs vidéo, des architectes, des professionnels de la télédiffusion, des détaillants, des enseignants de la maternelle à la terminale et des universités, ainsi que des professionnels de la santé. 75 % des personnes interrogées utilisent des solutions d'accès à distance pour travailler efficacement depuis leur domicile. Il est significatif que ce groupe comprenne des employés dont le travail dépend d'applications sous licence de l'employeur nécessitant des ressources informatiques ou de bande passante importantes, comme des postes de travail haut de gamme ou des serveurs de centre de données, qui sont difficiles à reproduire dans un environnement de travail à domicile.

"Avant la pandémie mondiale de COVID-19, beaucoup de ces professionnels ne pouvaient pas travailler à distance parce qu'ils ne pouvaient pas reproduire les ressources chez eux pour faire fonctionner leurs applications logicielles sous licence", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "De plus, il est crucial que l'accès aux ressources à distance soit sécurisé. Heureusement, les solutions d'accès à distance de nouvelle génération ouvrent de nouvelles possibilités pour que davantage de types de travaux puissent être effectués en toute sécurité et de manière productive depuis le domicile".

Enfin, l'enquête Splashtop sur le travail à domicile souligne l'importance d'outils à distance efficaces et éclaire cette "nouvelle normalité" du travail à domicile que la pandémie COVID-19 a favorisée:

Avant COVID-19, 71 % des personnes interrogées n'avaient jamais ou rarement travaillé à domicile. Seuls 7,8 % se sont décrits comme étant déjà des travailleurs à distance. Ces chiffres illustrent le défi que les organisations ont dû relever lorsqu'elles ont dû soudainement permettre à toute leur main-d'œuvre de travailler à domicile, presque du jour au lendemain.

Au moment de l'enquête, 80 % des personnes interrogées, qui travaillent désormais à domicile, ont déclaré être plus (40,5 %) ou aussi (39,5 %) productives que lorsqu'elles travaillaient dans un bureau. Ils ont cité l'utilisation d'outils de collaboration/communication (par exemple, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Skype, WebEx, Google Classroom) et d'outils d'accès à distance (Splashtop, VPN, TeamViewer, LogMeIn) comme contribuant à leurs gains de productivité.

En fait, 75 % du groupe ont déclaré utiliser des solutions d'accès à distance pour travailler efficacement depuis leur domicile.

Près de 75 % du groupe s'attendaient à ce que leurs entreprises soient plus ouvertes au travail à domicile même après la levée des restrictions liées à la pandémie, 28 % des participants suggérant que le travail à domicile pourrait devenir la nouvelle norme pour leurs entreprises.

"Ces résultats indiquent que les travailleurs et les organisations poussés par COVID-19 à mettre en œuvre des stratégies généralisées de travail à domicile constatent, en particulier avec les bons outils d'accès à distance en place, qu'ils peuvent souvent réellement augmenter leur productivité", a déclaré M. Lee.

Plus de détails sur l’enquête, y compris la façon dont les répondants utilisent les outils d’accès à distance, peuvent être trouvés ici: https://www.splashtop.com/work-from-home-survey-results

Regarder au-delà de l’ère de la COVID-19 et adopter la transformation numérique

Bien que la pandémie continue d’avoir des effets dévastateurs sur l’économie, bon nombre des grandes entreprises technologiques et autres entreprises capables de mettre en œuvre des stratégies de travail à domicile s’en sortent bien. « Lorsque nous ajoutons des éléments tels que la réduction des coûts d’exploitation et de déplacement et une plus grande satisfaction des employés lorsqu’ils travaillent à domicile, il est très probable que les entreprises verront une adoption plus élevée de la FMH soutenue au fil du temps », a déclaré Lee. À l’appui de cette prédiction, les annonces récentes d’entreprises, dont Twitter, Facebook et Amazon, prévoient d’étendre leurs options de travail à domicile au-delà de la pandémie de COVID-19.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. fournit le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès à des ordinateurs à distance, d’assistance à distance et de collaboration. Les solutions d’accès à distance abordables et faciles à utiliser basées sur le cloud et sur site de Splashtop offrent une sécurité et une fiabilité de niveau entreprise. L’accès à distance Splashtop permet aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. En utilisant l’assistance à distance de Splashtop, les MSP peuvent gérer et soutenir les points de terminaison des clients. L’assistance à la demande de Splashtop permet aux équipes informatiques et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les solutions de collaboration Splashtop permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 30 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez splashtop.com.