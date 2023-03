Unis pour la justice

Mark Lee et la famille Splashtop

Que pouvons-nous faire?

Cette question est devenue plus qu'urgente pour les millions de personnes à travers le monde qui expriment leur profonde douleur, leur peur, leur souffrance et leur colère déclenchées par le meurtre insensé de George Floyd et les rappels constants d'un racisme systémique omniprésent.

Cette question est également personnelle pour moi. Je suis né et j'ai grandi à Taïwan, et j'ai déménagé avec ma famille aux États-Unis à l'âge de 13 ans. En tant qu'immigrant de couleur, j'ai connu mon lot de racisme en grandissant. Et comme l'a si bien dit Martin Luther King Jr : "L'injustice, où que ce soit, est une menace pour la justice partout."

C'est aussi personnel à Splashtop. En tant qu'entreprise mondiale offrant un service dans 12 langues différentes, dans près de 200 pays, la diversité est dans notre ADN.

L'équipe fondatrice de Splashtop est ensemble depuis longtemps. Nous nous sommes tous connus à l'université, et nous construisons la culture de notre entreprise par les actions et les décisions que nous prenons, jour après jour, mais aussi en encourageant chaque employé à participer au développement d'une culture inclusive et juste.

La semaine dernière, un de nos clients nous a contactés pour vérifier nos valeurs et voir notre position sur le mouvement Black Lives Matter. Dans le cadre de ses engagements renouvelés en faveur de l'inclusion, notre client voulait s'assurer que toutes les entreprises avec lesquelles il travaille sont inclusives.

Nous n’avons jamais fait connaître nos valeurs, car elles sont si intrinsèques à notre culture, imprégnant tout ce que nous faisons. Mais cette requête de notre client m’a fait réaliser qu’il est important d’énoncer ouvertement nos valeurs. C’est ce que je fais ici.

Chez Splashtop, nos valeurs comprennent des principes fondamentaux tels que

Honnêteté

Confiance

Inclusivité

Gratitude

Et nous réalisons qu’il ne suffit pas de se contenter de déclarer nos valeurs. C’est un sujet profond et profond, un sujet où il y a tellement plus à apprendre. Nous nous engageons à prendre le temps de faire la réflexion, l’écoute et la discussion sérieuses qui sont nécessaires pour stimuler la bonne action.

Il est temps de changer, et nous avons tous un rôle à jouer pour conduire le changement vers un monde meilleur. À mesure que nous avançons, la direction et les employés de Splashtop continueront d’explorer comment appliquer l’honnêteté, la confiance et l’équité aux questions de diversité, d’égalité et d’inclusion.

Il est nécessaire de prendre des mesures pour agir, non seulement au travail, mais aussi à la maison. Pour ma part, je passe du temps avec mes trois enfants à parler de la culture, de race, de l'histoire et des conséquences qui en découlent sur l'expérience de vie de chacun, afin de les préparer à devenir des citoyens du monde consciencieux.

Je ne peux pas vous dire exactement comment l'exploration de notre entreprise prendra forme en termes d'initiatives ou de pratiques spécifiques. Mais je peux vous promettre que nous sommes pleinement engagés à prendre des mesures, à la fois à court terme et de manière soutenue a long terme.

J’ai hâte de partager davantage sur la forme que prendront ces mesures. Chaque pas compte. Ensemble, nous ferons une différence.

Mark Lee, PDG de Splashtop et évangéliste en chef