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Splashtop New Features

Les principales nouveautés de 2019

Splashtop Team
Temps de lecture : 5 min
Mis à jour
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus populaires que nous avons introduites en 2019. Assure-toi que tu utilises la dernière version des applications et des streamers Splashtop pour avoir accès à toutes les dernières fonctionnalités. Les fonctionnalités varient selon la formule d'abonnement.

Le transfert de fichiers par glisser-déposer

Transférez des fichiers entre ordinateurs rapidement et facilement grâce au nouveau transfert de fichiers par glisser-déposer. Au lieu d'ouvrir la boîte de dialogue Transfert de fichiers, transférez des fichiers en utilisant votre souris ou votre pavé tactile pour sélectionner et faire glisser un fichier ou un groupe de fichiers de votre ordinateur local vers une destination sur l'écran de l'ordinateur distant dans la fenêtre de votre session d'accès à distance.

Splashtop Drag and Drop File Transfer

Vous pouvez également copier des fichiers dans l'autre sens en les faisant glisser de l'ordinateur distant vers un dossier ou un bureau de votre ordinateur local.

Enregistrement de la session

Maintenant, vous pouvez enregistrer les sessions d'accès à distance. Utilisez le nouveau bouton Enregistrement de session dans la barre de contrôle en haut de la fenêtre d'accès à distance pour démarrer et arrêter l'enregistrement.

Splashtop Session Recording

Les fichiers d'enregistrement sont enregistrés sur votre ordinateur local, dans le dossier Documents/Splashtop Business. Ils sont enregistrés au format de fichier multimédia WebM sous Windows ou mp4 sous Mac pour être facilement consultables sur votre ordinateur. Le nom du fichier (par exemple, Splashtop_Recording_20190116_154246_sjc-ai_01.webm) comprend le nom de l'ordinateur auquel vous vous êtes connecté ainsi que la date et l'heure, ce qui permet de localiser facilement des enregistrements spécifiques. Les fichiers sont uniquement vidéo (pas d'audio).

Gérer un groupe d'ordinateurs à partir de l'application Splashtop Business

Splashtop interface showing options to rename, delete, or create a group in the dropdown menu

Assignez un ordinateur à un groupe et créez/renommez/supprimez des groupes directement à partir de l'application.

  • Créer un groupe

  • Renommer ou supprimer un groupe d'ordinateurs

  • Affecter un ordinateur à un groupe différent

Voir le compte d'utilisateur qui est actuellement connecté sur un ordinateur

Splashtop Computer Settings interface showing details for the deployed computer

Voir si un utilisateur est actuellement connecté à l'ordinateur (indiqué par un badge sur l'ordinateur). Cliquez sur l'icône de l'engrenage pour voir le nom de l'utilisateur connecté.

Mise à jour des applications Splashtop Business pour Windows et Mac

La dernière version comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations.

  • Rendu plus rapide des grandes listes d'ordinateurs

  • Voir quel utilisateur est connecté sur la liste des ordinateurs

  • Pour plus d'informations, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage à côté du nom de l'ordinateur (version du système d'exploitation, utilisateur et durée de la dernière session)

  • Reconnexion automatique si une session est interrompue en raison d'un problème de connexion inattendu

  • Mise à jour de la barre d'outils pour le multi-moniteur, le streamer Android et le streamer Linux

  • Amélioration de la fonction "Affecter à un groupe''

  • Meilleure compatibilité avec MacOS Catalina (pour le client Mac)

  • Diverses corrections

Mise à jour de l'application Splashtop Business pour Android

Business App Android Interface

L'application Splashtop Business pour Android a été mise à jour avec un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons :

  • Un nouveau design frais

  • Réduire/élargir les groupes et conserver le statut de groupe

  • Basculement facile entre les comptes Splashtop

  • Mise à jour et optimisation de la page de détails informatiques

  • Prend en charge jusqu'à 4 sessions en direct

  • Onglet récent pour afficher l'historique des sessions

  • Afficher/masquer la souris à distance

  • Afficher le nom du dispositif de streaming

  • Prend en charge l'anglais, l'espagnol, le portugais, le japonais, l'allemand, le chinois simplifié, l'italien et le français

Téléchargez la dernière application Splashtop Business pour Android

Déployer et gérer Bitdefender avec Splashtop

Achetez, déployez et gérez facilement la sécurité des terminaux Bitdefender sur vos ordinateurs gérés grâce à Splashtop Remote Support. Protégez vos ordinateurs en achetant et en déployant la sécurité des points d'accès Bitdefender depuis votre console my.splashtop.com.

Regarde cette vidéo rapide pour voir comme il est facile d'acheter Bitdefender (à un prix avantageux), de le déployer sur tes ordinateurs d'extrémité en quelques clics, puis d'afficher l'état de la sécurité et d'exécuter des analyses. 

Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop
Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop

Accès à distance sans surveillance pour les ordinateurs Linux

Linux PC Session
Linux Machine

En plus de Windows et Mac, vous pouvez désormais contrôler à distance, prendre en main vos ordinateurs Ubuntu Linux depuis n'importe quel appareil avec Splashtop solutions de bureau à distance pour Linux!

Aucun utilisateur final n'est nécessaire sur l'ordinateur Linux distant. Il suffit d'installer Splashtop sur les ordinateurs Linux auxquels vous devez accéder et de bénéficier ensuite d'un accès à distance illimité et permanent à ces machines.

Avec Splashtop, les professionnels peuvent travailler à distance tout en ayant l'impression d'être assis juste devant leur système Linux, même s'ils accèdent à distance depuis une tablette ou un appareil mobile. Les services informatiques et les fournisseurs de services mobiles peuvent se connecter à distance et contrôler les ordinateurs Linux de leurs clients pour leur fournir une assistance, même en l'absence de l'utilisateur.

Intégration de Splashtop Remote Support aux principales plateformes d'assistance informatique

Splashtop est désormais intégré à Zendesk Support, ServiceNow, Freshservice et Freshdesk ! En quelques clics, vous pouvez lancer une session d’accès à distance à l’ordinateur de votre client depuis les plateformes Zendesk, ServiceNow, Freshservice ou Freshdesk.

IT service management platforms: ServiceNow, Freshservice, and Zendesk

Prise en charge d'appareils Android supplémentaires

Splashtop interface showing a computer monitor and a Zebra mobile device

Nous avons ajouté la prise en charge de la connexion à distance vers d’autres appareils Android tout-terrain et IoT provenant de fournisseurs de premier plan, notamment les périphériques Zebra. Accès sans surveillance à tout moment et options de téléassistance sous surveillance.

Splashtop Enterprise pour l'assistance à distance

Splashtop Enterprise Icon

Notre nouvelle solution de support à distance sur site est maintenant disponible en option si vous préférez une solution basée sur le cloud. En savoir plus sur Splashtop Enterprise pour le support à distance

Redémarrage programmé (dans Remote Support Premium)

Splashtop interface for setting a Windows Event Log alert

Créez, programmez, surveillez et exécutez des tâches de "Redémarrage de système" sur un ou plusieurs ordinateurs distants.

Alertes pour les événements Windows (dans Remote Support Premium)

Options include selecting days, time, update types, exclusions, and restart settings

Surveillez les journaux d'événements de Windows en définissant des alertes.  Une alerte est générée lorsque les critères d'un journal d'événements correspondent aux déclencheurs définis par l'administrateur.

Mises à jour Windows programmées (dans Remote Support Premium)

CPU Utilization and Disk Space alerts, including thresholds, notification options, and modification dates

Vous pouvez désormais programmer les mises à jour de Windows (en plus de l'option précédemment disponible pour programmer les redémarrages). Accédez à la fonction sous Gestion | Actions planifiées.

Cliquez sur + Créer une action programmée et sélectionnez Mise à jour programmée

Vous pouvez définir plusieurs options lors de la création d'une action de mise à jour programmée de Windows :

  • Sélectionnez une fréquence mensuelle, quotidienne/hebdomadaire ou ponctuelle et définissez les détails

  • Choisissez d'installer les mises à jour All, Recommended, ou Important

  • Exclure certaines mises à jour par le numéro KB de Microsoft

  • Définir les options de redémarrage

  • Appliquer les règles de mise à jour à des groupes d'ordinateurs ou à des ordinateurs spécifiques

Centre de messages dans my.splashtop.com

Splashtop Message Center

Nous avons ajouté une nouvelle fonction de Centre de messages à my.splashtop.com. Recherchez l'icône de l'enveloppe dans le coin supérieur droit de votre écran lorsque vous êtes connecté au site. Vous y trouverez des informations sur les nouvelles versions, des informations sur les fonctionnalités, et bien plus encore.

Découvrez d'autres nouveautés dans ces précédents articles de blog


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