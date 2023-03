Les 10 principales raisons de passer de Splashtop Personal à Splashtop Business

Splashtop Personal est un excellent moyen d'accéder à votre ordinateur depuis n'importe quel endroit de votre maison via votre réseau domestique et depuis tous vos appareils. Visualisez votre ordinateur depuis votre smartphone sur le canapé ou jouez à un jeu vidéo depuis votre tablette au lit. Splashtop vous facilite la tâche. Vous pouvez également accéder à vos ordinateurs à domicile depuis l'extérieur de votre réseau domestique grâce à l'abonnement optionnel Anywhere Access Pack.

Mais que faire si vous voulez faire passer votre expérience Splashtop au niveau supérieur ? Une mise à niveau de Splashtop Business Access vous offre tout ce dont vous avez besoin pour accéder à distance à vos ordinateurs domestiques et professionnels, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires étonnantes.

Découvrez les raisons de passer à Splashtop Business Access

Accédez à vos ordinateurs de travail / professionnels et à vos ordinateurs personnels - Splashtop Personal est autorisé pour un usage personnel et non commercial uniquement. Obtenez Splashtop Business pour obtenir une licence pour accéder à la fois à vos ordinateurs professionnels et personnels. Accès à distance aux ordinateurs en dehors de votre réseau domestique - Splashtop Personal est gratuit pour une utilisation dans votre réseau domestique. Avec Splashtop Business Access, vous pouvez accéder à vos ordinateurs où que vous soyez. Si vous voulez seulement accéder à vos ordinateurs domestiques de n’importe où, une autre alternative est le pack Anywhere Access à €15.49 /an pour Personal. Applications iOS gratuites Splashtop - Avec Splashtop Personal, les applications iPad et iPhone ont un coût. Avec Splashtop Business, toutes les applications sont gratuites. Plug-in du navigateur Chrome - Splashtop Business prend en charge un plug-in gratuit du navigateur Chrome qui vous permet d’accéder à vos ordinateurs depuis le navigateur Chrome sous Windows, Mac, Linux ou un Chromebook, en plus d’accéder à partir de vos autres appareils Assistance prioritaire - Obtenez des réponses plus rapides à vos questions ou de l’aide lorsque vous en avez besoin. En ligne, par courriel ou par téléphone. Transfert de fichiers – Transférez des fichiers entre ordinateurs Impression à distance - imprimer des fichiers sur un ordinateur distant vers une imprimante locale Gestion des ordinateurs et des utilisateurs - Console Web pour gérer les listes et le regroupement des utilisateurs et des ordinateurs dans les situations professionnelles, la journalisation des activités. Vous pouvez également réactiver et redémarrer à distance des ordinateurs. Connectez-vous avec plus d’ordinateurs - Avez-vous beaucoup d’ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder? Avec Splashtop Business, vous pouvez accéder à jusqu’à 10 ordinateurs professionnels et personnels. Fonctionnalités Premium - Obtenez des annotations (fonctions semblables à celles d’un tableau blanc pour dessiner sur votre écran), des raccourcis personnalisés et une manette de jeu (commandes à l’écran utiles pour la navigation à l’écran et les jeux). Ces fonctionnalités sont incluses dans Splashtop Business sans frais supplémentaires ou disponibles pour €15.49 /an dans le Productivity Pack pour Splashtop Personal.

Essai gratuit

Important : si vous disposez actuellement d'abonnements complémentaires payants à l'édition Personal (Anywhere Access Pack ou Productivity Pack), vous n'en aurez plus besoin après vous être abonné à Business Access. Veillez à annuler ces anciens abonnements sur l'app store où vous les avez souscrits ou via votre console my.splashtop.com si vous avez acheté directement chez Splashtop.

En savoir plus sur Splashtop Business | Comparez les | personnelles et professionnellesEssai gratuit | Acheter Maintenant