Vidéo : Permettre aux étudiants d'accéder aux ordinateurs des salles informatiques sur le campus depuis leur domicile

L'accès à distance est l'un des sujets les plus brûlants dans le monde aujourd'hui, en particulier pour les collèges et les universités. Alors que la pandémie COVID-19 se poursuit, la demande des écoles ne fait qu'augmenter, car nombre d'entre elles ont besoin d'un moyen permettant aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques.

En savoir plus sur la mise en place d'un accès à distance aux salles informatiques scolaires.

Splashtop permet aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques, ce qui aide les écoles à rendre possible un enseignement à distance efficace. Les enseignants et les étudiants apprécient les connexions à distance hautes performances de Splashtop, ainsi que sa facilité d'utilisation!

Splashtop aide aujourd'hui des centaines d'universités l'accès aux ordinateurs du campus à distance grâce à l'une de ses principales capacités, la connectivité entre appareils. Les étudiants peuvent contrôler de manière transparente les ordinateurs académiques Windows, Linux et Mac à partir de n'importe quel ordinateur personnel, tablette ou appareil mobile (y compris Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook).

Grâce à Splashtop, les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs des laboratoires scolaires à la maison ou à tout autre endroit sans que personne ne soit présent sur le campus. Où qu'ils se trouvent, les étudiants pourront toujours diffuser des vidéos et des fichiers audio (même des fichiers audio provenant de Mac distants), contrôler la souris et le clavier et utiliser toutes les applications de l'ordinateur de laboratoire. Cela permet aux étudiants de tirer parti des ordinateurs de laboratoire très performants de leur école et de travailler sur des applications telles que la suite Adobe comme s'ils étaient assis juste devant cette machine.

La solution de laboratoire à distance de Splashtop fournit également une console d'administration centralisée, ce qui la rend très facile à gérer et à faire évoluer. L'infrastructure sécurisée, la prévention des intrusions et les multiples fonctionnalités de Splashtop assurent la sécurité de tes données. D'autres fonctionnalités comme la vérification à deux facteurs et l'authentification des appareils permettent aux utilisateurs d'optimiser la sécurité de leurs comptes.

Comment fonctionne Splashtop pour les salles informatiques

La solution d'accès à distance de Splashtop comporte deux éléments principaux :

L'application Splashtop Business

Cette application est installée sur tous les appareils des étudiants. Une fois connectés, les élèves verront une liste d'ordinateurs auxquels ils peuvent se connecter et verront quels sont les ordinateurs en ligne ou hors ligne. En un seul clic, ils auront un accès complet à cet ordinateur de laboratoire et pourront en prendre le contrôle comme s'ils étaient assis juste en face.

Les étudiants auront des options telles que le plein écran, la taille d'origine, une fréquence d'images élevée (pour optimiser les applications audio/vidéo qu'ils peuvent utiliser), et bien d'autres encore. Parmi les autres fonctionnalités, citons le transfert de fichiers, le chat, le réveil à distance et la session d'enregistrement.

Le Splashtop Streamer

Ce streamer facile à déployer fonctionne comme un service et est installé sur tous les ordinateurs du laboratoire. Les administrateurs informatiques sont en mesure de voir, de regrouper et de gérer tous les ordinateurs de l'école, les utilisateurs et les appareils dont ils se servent. Les administrateurs peuvent également définir les autorisations d'accès, vérifier l'historique des sessions, afficher toutes les sessions des élèves et leur durée, et même exporter ces sessions.

Sous l'onglet gestion, les administrateurs peuvent créer des groupes d'ordinateurs (soit des groupes des salles informatiques, soit des groupes d'utilisateurs) et contrôler à quel ordinateur/groupes d'ordinateurs les étudiants ont accès. L'une des principales caractéristiques que les écoles apprécient est que les enseignants peuvent être définis comme administrateurs de groupe, ce qui leur permet de contrôler des groupes d'ordinateurs spécifiques.

Sous l'onglet gestion, les administrateurs peuvent créer des groupes d'ordinateurs (soit des groupes des salles informatiques, soit des groupes d'utilisateurs) et contrôler à quel ordinateur/groupes d'ordinateurs les étudiants ont accès. L'une des principales caractéristiques que les écoles apprécient est que les enseignants peuvent être définis comme administrateurs de groupe, ce qui leur permet de contrôler des groupes d'ordinateurs spécifiques.