L'avenir de l'informatique sans tête : Accès à distance Splashtop

Les progrès technologiques s'accompagnent de l'évolution des méthodes de travail. L'un des changements les plus importants de ces dernières années a été l'essor des ordinateurs sans tête, qui fonctionnent par le biais de connexions réseau à distance plutôt que par une interface physique traditionnelle.

L'accès à distance aux ordinateurs sans tête peut être rentable et efficace, et Splashtop ouvre la voie en fournissant des solutions d'accès à distance puissantes pour ce type d'informatique - en particulier pour les professionnels des médias et du divertissement.

Dans ce blog, nous verrons pourquoi les ordinateurs sans tête deviennent de plus en plus populaires et quels en sont les avantages. Nous verrons également pourquoi les entreprises adoptent Splashtop pour permettre l'accès à distance aux machines headless, et quelle est la solution idéale.

Qu'est-ce qu'un ordinateur sans tête ?

Les ordinateurs sans tête sont des systèmes ou des dispositifs informatiques qui fonctionnent sans écran, sans clavier et sans souris. Ils sont généralement contrôlés par une connexion réseau et sont couramment utilisés dans les environnements de serveurs pour réduire les coûts d'exploitation.

Popularité croissante des ordinateurs sans tête

Ces dernières années, les ordinateurs sans tête sont devenus plus populaires dans l'industrie des médias et du divertissement en raison de leur capacité à fournir une puissance de calcul élevée tout en réduisant l'espace physique requis.

Ces industries ont besoin d'une puissance de traitement importante pour des activités telles que le rendu de graphiques en 3D et le montage vidéo, et les ordinateurs sans tête permettent d'accéder à cette puissance à distance, ce qui les rend plus rentables et plus efficaces.

En outre, avec l'essor du travail à distance, les ordinateurs sans tête sont devenus une solution populaire pour les professionnels qui ont besoin d'accéder à des ressources informatiques puissantes, mais qui ne disposent pas de l'espace physique nécessaire pour accueillir un poste de travail complet. En fournissant un accès à distance à des ordinateurs sans tête, les organisations peuvent économiser de l'argent sur l'espace physique et le matériel tout en augmentant la productivité et l'efficacité.

Les avantages de l'informatique sans tête

L'informatique sans tête présente plusieurs avantages pour l'industrie des médias et du divertissement, notamment

Économies de coûts: Les ordinateurs sans tête sont moins chers que les postes de travail traditionnels et l'accès à distance à ces ordinateurs réduit le besoin de matériel physique, ce qui permet d'économiser de l'argent sur la maintenance, les mises à niveau et l'espace nécessaire. Augmentation de la puissance de calcul: Les ordinateurs sans tête peuvent être configurés avec des processeurs, de la mémoire et des cartes graphiques de haute performance, fournissant la puissance de calcul requise pour des activités telles que la modélisation 3D, l'édition vidéo et le rendu. Accessibilité à distance: Les ordinateurs sans tête sont accessibles à distance, ce qui permet aux utilisateurs de travailler de n'importe où, sur n'importe quel appareil, sans être liés à un poste de travail physique. Collaboration: L'informatique sans tête facilite la collaboration des équipes sur les projets, car plusieurs utilisateurs peuvent accéder à distance au même ordinateur et travailler simultanément sur le même projet. Sécurité renforcée: Les ordinateurs sans tête peuvent être sécurisés plus facilement que les postes de travail traditionnels, car les données sensibles peuvent être stockées sur un serveur distant et n'être accessibles qu'aux utilisateurs autorisés, ce qui réduit le risque de violation des données et de vol.

Les avantages de Splashtop pour l'informatique sans tête

Splashtop révolutionne l'informatique sans tête en proposant des solutions d'accès à distance puissantes et efficaces. Les solutions de Splashtop permettent aux utilisateurs d'accéder à distance à des ordinateurs sans tête à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet, offrant ainsi flexibilité et accessibilité.

Avec Splashtop, les utilisateurs peuvent contrôler et gérer à distance leurs ordinateurs sans tête, en utilisant toute la puissance informatique dont ils ont besoin sans les exigences d'espace physique d'un poste de travail traditionnel.

Splashtop offre plusieurs fonctionnalités qui rendent l'accès à distance aux ordinateurs sans tête plus puissant et plus efficace. Il s'agit notamment de

Prise en charge d'un grand nombre d'appareils : Les utilisateurs peuvent se connecter à distance à des ordinateurs Mac, Windows et Linux depuis n'importe quel appareil Mac, Windows, iOS, Android et Chromebook, ce qui améliore l'accessibilité et permet le BYOD (bring your own device).

Support multi-moniteur : Splashtop permet aux utilisateurs d'afficher plusieurs moniteurs sur leur ordinateur local tout en accédant à un ordinateur sans tête, augmentant ainsi l'espace de travail et la productivité.

Streaming 4K : Splashtop offre un streaming 4K jusqu'à 60fps, fournissant un affichage vidéo et d'image de haute qualité.

Redirection des périphériques USB : Splashtop permet aux utilisateurs de rediriger les périphériques USB de leur ordinateur local vers l'ordinateur sans tête distant, ce qui leur permet d'utiliser les périphériques connectés localement, tels que la souris 3D pour un travail plus efficace avec les logiciels de modélisation 3D.

Audio haute fidélité : Splashtop prend en charge des débits binaires audio très élevés, ce qui permet une édition sonore détaillée, une synchronisation AV et une post-production.

Stylet à distance : Splashtop permet d'accéder à distance à la pression, à l'orientation, à l'inclinaison, à la taille et à d'autres caractéristiques des stylets et des stylos, améliorant ainsi le flux de travail des artistes et des concepteurs numériques.

Mic Passthrough : Splashtop permet aux utilisateurs de connecter leur microphone local à l'ordinateur distant et d'accéder à des logiciels d'enregistrement, de réunion, de dictée, etc. en temps réel.

Contrôles granulaires: Splashtop fournit des contrôles granulaires aux administrateurs informatiques, leur permettant de gérer l'accès à distance aux ordinateurs sans tête pour leurs employés.

Étude de cas : Amélioration de l'efficacité grâce aux ordinateurs sans tête Splashtop &

Platinum Tank Group, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication, a été confrontée à des difficultés lorsque ses concepteurs de CAO 3D ont dû travailler à distance en raison de la pandémie.

L'entreprise avait besoin d'une solution qui permettrait aux designers de travailler en toute transparence au bureau et à la maison sans avoir besoin d'espace supplémentaire. Ils ont essayé plusieurs outils d'accès à distance, mais aucun n'était efficace jusqu'à ce qu'ils découvrent Splashtop Enterprise, qui leur fournissait une redirection automatique des périphériques et une prise en charge multi-moniteur.

Grâce à Splashtop, Platinum a pu élargir son équipe de conception sans avoir à agrandir ses bureaux. Les concepteurs ont utilisé des mini-ordinateurs pour accéder à distance à leurs postes de travail, où qu'ils se trouvent. Le support client de Splashtop, la fonction de support multimoniteur et la redirection des périphériques 3D ont aidé les concepteurs à collaborer efficacement.

En outre, l'authentification multifactorielle de Splashtop a permis à Platinum de se remettre sur les rails après une cyberattaque. Lire l'étude de cas complète pour voir toutes les raisons pour lesquelles l'accès à distance Splashtop pour les ordinateurs sans tête a été une victoire pour Platinum.

Solutions d'accès à distance Splashtop pour l'informatique sans tête

Splashtop propose deux solutions d'accès à distance pour l'informatique sans tête : Splashtop Business Access et Splashtop Enterprise. Ces deux solutions permettent aux utilisateurs d'accéder à distance à des ordinateurs sans tête à partir de n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet.

Splashtop Business Access

Splashtop Business Access est conçu pour les petites et moyennes entreprises et fournit aux utilisateurs une solution d'accès à distance sécurisée et performante. Cette solution permet aux utilisateurs d'accéder à leurs ordinateurs sans tête à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion internet, y compris les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles. Il prend également en charge les configurations multi-moniteurs, l'impression à distance, le transfert de fichiers, etc.

Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise est conçu pour les grandes entreprises et fournit des solutions d'accès à distance sécurisées et évolutives. Cette solution comprend des fonctions avancées telles que l'intégration SSO/SAML, la redirection des périphériques USB et du stylet, le passage du microphone, l'audio haute fidélité et l'accès programmé.

Splashtop Enterprise propose également des fonctionnalités d'assistance informatique, notamment le service desk, la surveillance des points d'extrémité ( & ) et des modules complémentaires avancés.

Avec Splashtop Enterprise, les équipes informatiques peuvent facilement gérer l'accès à distance pour leur organisation, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des ressources.

Conclusion - L'informatique sans tête est l'avenir du travail

L'informatique sans tête est une solution de plus en plus populaire pour les organisations à la recherche d'une puissance informatique rentable et efficace, en particulier pour les professionnels des médias et du divertissement.

L'accès à distance aux ordinateurs sans tête fourni par Splashtop est une solution de premier plan, offrant aux utilisateurs un accès à distance puissant et flexible à partir de n'importe quel appareil.

Les fonctionnalités de Splashtop, telles que la prise en charge de plusieurs moniteurs, le streaming 4K, la redirection de périphériques USB, l'audio haute fidélité, le stylet à distance, le mic passthrough et les contrôles granulaires, offrent une expérience d'accès à distance inégalée pour l'informatique sans tête.

Dans l'ensemble, l'avenir de l'informatique sans tête semble prometteur, et Splashtop ouvre la voie en fournissant des solutions d'accès à distance efficaces, sécurisées et puissantes. Qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande entreprise, Splashtop a une solution qui peut répondre à ses besoins.

