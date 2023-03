Amélioration des capacités de gestion et de soutien informatique à distance

Splashtop a introduit de nouvelles fonctionnalités dans Remote Support Premium qui vous permettent d'exécuter des tâches informatiques sur plusieurs ordinateurs Mac et Windows simultanément.

Avec Splashtop 1-to-Many, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur plusieurs ordinateurs simultanément :

Déployer des fichiers (bat, cmd, exe, msi pour Windows et pkg, sh pour Mac) Exécuter une commande à distance Exécuter des scripts Effectuer des redémarrages du système Effectuer des mises à jour de Windows

Vous pouvez soit exécuter ces tâches de 1 à plusieurs instantanément, soit les programmer pour qu'elles soient exécutées plus tard. Cela vous permet d'exécuter rapidement les tâches informatiques de routine et de gérer vos appareils plus efficacement, ce qui vous laisse le temps de vous occuper d'un plus grand nombre de clients.

Regardez comment cela fonctionne :

1-to-Many - Splashtop Remote Support Premium

Grâce aux fonctionnalités ci-dessous, Splashtop Remote Support Premium permet à ses clients de gérer les mises à jour des ordinateurs et de les surveiller de manière proactive, tout en s'assurant que les normes de conformité et de sécurité sont respectées.

Accès à distance

Accès sans surveillance et instantané à vos ordinateurs gérés.

Les fonctionnalités en cours de session : Affichage multi-moniteur, transfert de fichiers, enregistrement de session, chat, partage de mon bureau, redémarrage à distance, réveil à distance, impression à distance, et bien d'autres encore.

Accès Android sans surveillance : Accès à distance aux appareils Android, y compris les smartphones, les tablettes, les appareils Android robustes, les appareils de point de vente, les kiosques et les décodeurs.

Revendre l'accès à distance ou donner un accès à distance gratuit à vos utilisateurs pour qu'ils puissent accéder à leurs ordinateurs à distance.

Gestion des ordinateurs à distance

Gestion des mises à jour de Windows : Visualiser, installer et programmer les mises à jour sur les ordinateurs Windows.

Commande à distance : Envoyer des commandes en ligne de commande ou de terminal à l'invite de commande d'un ordinateur Windows ou Mac distant en arrière-plan.

1 à plusieurs : Simplifiez la gestion des terminaux en exécutant ou en programmant instantanément des tâches sur plusieurs terminaux simultanément. Comprend le déploiement en masse, la commande à distance, l'exécution de scripts, le redémarrage du système et les mises à jour Windows. Disponible pour Windows et Mac.

Suivi proactif

Alertes configurables : Configurez des alertes pour surveiller l'état de l'ordinateur, l'installation de logiciels, l'utilisation de la mémoire, etc. Recevez des alertes via la console web Splashtop et/ou par courrier électronique.

Alertes pour les événements Windows : Surveillez les journaux d'événements Windows en définissant des alertes qui sont générées lorsque les critères d'un journal d'événements correspondent aux déclencheurs définis par l'administrateur.

Voir les journaux d'événements : Accédez rapidement aux journaux d'événements de Windows sans avoir à vous déplacer sur l'ordinateur pour les consulter et les dépanner.

Sécurité des points d'extrémité : Consultez l'état de la protection de la sécurité des points d'extrémité pour les ordinateurs Windows utilisant Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, et plus encore.

Audit et conformité

Inventaire du système : Visualisez et comparez des instantanés de l'inventaire du matériel et des logiciels Windows / Mac. Visualisation des journaux de modifications. Télécharger les listes d'inventaire du matériel et des logiciels du système.

Logiciels sécurisés : norme industrielle TLS 1.2 avec cryptage AES 256 bits, vérification en deux étapes/authentification à deux facteurs, SOC 2, RGPD, prise en charge de HIPAA, PCI et d'autres normes et réglementations industrielles et gouvernementales.

Enregistrement des activités : Conservez un registre de toutes les sessions et activités à distance.

Splashtop Remote Support est le choix n°1 pour MSPs.