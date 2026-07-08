Amélioration des capacités de gestion et de soutien informatique à distance

Splashtop a introduit de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent d'exécuter des tâches informatiques sur plusieurs ordinateurs Mac et Windows simultanément.
Avec les Scripts et Tâches de Splashtop, vous pouvez faire ce qui suit sur plusieurs ordinateurs simultanément :
Déployer des fichiers (bat, cmd, exe, msi pour Windows et pkg, sh pour Mac)
Exécuter une commande à distance
Exécuter des scripts
Effectuer des redémarrages du système
Effectuer des mises à jour de Windows
Vous pouvez exécuter ces tâches de Scripts et Tâches instantanément ou les programmer pour qu'elles s'exécutent plus tard. Cela vous permet d'exécuter rapidement des tâches TI de routine et de gérer vos appareils plus efficacement, vous libérant ainsi du temps pour prendre en charge plus de clients.
Regardez comment cela fonctionne :
Plus d’informations sur les fonctionnalités de Splashtop Remote Support
Grâce aux fonctionnalités ci-dessous, Splashtop Remote Support permet à ses clients de gérer les mises à jour des ordinateurs et de les surveiller de manière proactive, tout en s’assurant que les normes de conformité et de sécurité sont respectées.
Accès à distance
Accès sans surveillance et instantané à vos ordinateurs gérés.
Les fonctionnalités en cours de session : Affichage multi-moniteur, transfert de fichiers, enregistrement de session, chat, partage de mon bureau, redémarrage à distance, réveil à distance, impression à distance, et bien d'autres encore.
Accès Android sans surveillance : Accès à distance aux appareils Android, y compris les smartphones, les tablettes, les appareils Android robustes, les appareils de point de vente, les kiosques et les décodeurs.
Revendre l'accès à distance ou donner un accès à distance gratuit à vos utilisateurs pour qu'ils puissent accéder à leurs ordinateurs à distance.
Gestion des ordinateurs à distance
Gestion des mises à jour de Windows : Visualiser, installer et programmer les mises à jour sur les ordinateurs Windows.
Commande à distance : Envoyer des commandes en ligne de commande ou de terminal à l'invite de commande d'un ordinateur Windows ou Mac distant en arrière-plan.
Scripts et tâches : simplifiez la gestion des terminaux en exécutant instantanément des tâches sur plusieurs terminaux simultanément ou en les planifiant. Comprend le déploiement à grande échelle, la commande à distance, l’exécution de scripts, le redémarrage du système et les mises à jour Windows. Disponible pour Windows et Mac.
Suivi proactif
Alertes configurables : Configurez des alertes pour surveiller l'état de l'ordinateur, l'installation de logiciels, l'utilisation de la mémoire, etc. Recevez des alertes via la console web Splashtop et/ou par courrier électronique.
Alertes pour les événements Windows : Surveillez les journaux d'événements Windows en définissant des alertes qui sont générées lorsque les critères d'un journal d'événements correspondent aux déclencheurs définis par l'administrateur.
Voir les journaux d'événements : Accédez rapidement aux journaux d'événements de Windows sans avoir à vous déplacer sur l'ordinateur pour les consulter et les dépanner.
Sécurité des terminaux : la gestion de la sécurité des terminaux vous permet de consulter l’état de protection de la sécurité des terminaux pour les ordinateurs Windows exécutant Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, et plus encore.
Audit et conformité
Inventaire du système : Visualisez et comparez des instantanés de l'inventaire du matériel et des logiciels Windows / Mac. Visualisation des journaux de modifications. Télécharger les listes d'inventaire du matériel et des logiciels du système.
Logiciels sécurisés : norme industrielle TLS 1.2 avec cryptage AES 256 bits, vérification en deux étapes/authentification à deux facteurs, SOC 2, RGPD, prise en charge de HIPAA, PCI et d'autres normes et réglementations industrielles et gouvernementales.
Enregistrement des activités : Conservez un registre de toutes les sessions et activités à distance.