Splashtop s’associe au distributeur de logiciels #1 du Japon - Sourcenext.

Le mois de Septembre a été très chargé. Splashtop poursuit son expansion mondiale grâce à notre partenariat de distribution au détail avec SOURCENEXT au Japon. Maintenant, dix millions d'utilisateurs japonais enregistrés pourront profiter de nouvelles commodités avec un accès partout et à tout moment depuis n'importe quel appareil grâce à Splashtop.

En outre, selon un récent rapport de Cisco, il y aura plus de 10 milliards d’appareils mobiles d’ici 2017 que les gens utiliseront pour leur vie personnelle et professionnelle. La croissance fulgurante du BYOD sur le lieu de travail a créé des défis importants pour l’entreprise d’aujourd’hui. Les travailleurs mobiles veulent être pleinement productifs sur leurs appareils mobiles; Cependant, les applications métier dont ils ont besoin ne sont pas toutes disponibles sur les facteurs de forme mobiles. Dans mon récent billet de blog sur SiliconANGLE, j’explique comment les entreprises peuvent contourner ces défis et soutenir avec succès une main-d’œuvre véritablement mobile malgré un paysage mobile en évolution rapide.

Les trois raisons pour lesquelles les entreprises ne sont pas aussi « prêtes pour le mobile » qu’elles le pensent