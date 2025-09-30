Splashtop s’associe au distributeur de logiciels #1 du Japon - Sourcenext.

Le mois de Septembre a été très chargé. Splashtop poursuit son expansion mondiale grâce à notre partenariat de distribution au détail avec SOURCENEXT au Japon. Maintenant, dix millions d'utilisateurs japonais enregistrés pourront profiter de nouvelles commodités avec un accès partout et à tout moment depuis n'importe quel appareil grâce à Splashtop.
En outre, selon un rapport récent de Cisco, plus de 10 milliards d’appareils mobiles seront utilisés d’ici 2017 dans le cadre de la vie personnelle et professionnelle. La croissance fulgurante du modèle AVEC sur le lieu de travail a créé des défis importants pour les entreprises d’aujourd’hui. Les travailleurs nomades veulent être pleinement productifs sur leurs appareils mobiles ; cependant, les applications professionnelles dont ils ont besoin ne sont pas toutes disponibles sur ce type d’appareils. Dans mon récent article publié sur SiliconANGLE, j’explique comment les entreprises peuvent relever ces défis et accompagner avec succès une main-d’œuvre réellement mobile malgré un paysage en évolution rapide.