Splashtop peut-il servir à espionner les travailleurs à distance ? Q&R

Un récent article du New York Times intitulé « Comment votre patron peut utiliser vos outils de travail à distance pour vous espionner » a fait craindre à certaines personnes que Splashtop puisse être utilisé comme un outil permettant aux managers d’espionner leurs employés. Ce n’est pas le cas. Le Q&R ci-dessous explique et prodigue des conseils sur la façon de sécuriser vos ordinateurs et de protéger votre vie privée.

Questions et réponses

Splashtop peut-il servir à espionner les travailleurs à distance ?

Non. Splashtop est un outil d’accès à distance qui permet aux télétravailleurs d’accéder à leurs ordinateurs de bureau et de les contrôler.

Quelqu’un pourrait-il utiliser Splashtop pour se connecter à distance à mon ordinateur pendant que je l’utilise afin de m’espionner ?

Lorsqu’une session à distance est établie, une notification apparaît en grand pour informer l’utilisateur que l’ordinateur est désormais accessible à distance. Ainsi, si quelqu’un d’autre accède à distance à votre ordinateur pendant que vous l’utilisez, vous verrez apparaître une fenêtre de notification. De nombreuses autres solutions de contrôle à distance ne disposent pas de cette fonction de sécurité.

Gardez à l’esprit que la seule façon pour une personne d’accéder à votre ordinateur de travail est 1) qu’elle dispose d’un compte utilisateur dans le compte Splashtop de votre organisation, et 2) que l’administrateur du compte lui assigne une autorisation d’accès à votre ordinateur.

Si j’accède à distance à un ordinateur de travail, quelqu’un au bureau peut-il voir ce que je fais ?

Vous pouvez empêcher que d’autres personnes voient ce que vous faites en activant la fonction Écran vierge. Cette fonction permet de « vider » l’écran de l’ordinateur distant pendant que vous y accédez et le contrôlez, de sorte que les personnes se trouvant physiquement devant le poste de travail ne puissent pas vous regarder travailler.

Les utilisateurs de Splashtop peuvent activer/désactiver le masquage d’écran lors d’une session à distance, ainsi que verrouiller le clavier et la souris de l’ordinateur distant pour empêcher toute manipulation pendant que vous travaillez sur l’appareil.

Est-ce que Splashtop surveille mon trafic web ?

Non, Splashtop ne surveille pas votre trafic Web lorsque vous accédez à distance à un poste de travail.

Toutefois, si l’ordinateur distant se trouve sur le réseau de votre entreprise alors que vous y accédez à distance pour naviguer sur internet, votre entreprise peut toujours surveiller votre activité en ligne comme si vous utilisiez l’ordinateur du bureau en personne. Les entreprises doivent utiliser un outil distinct, car Splashtop ne fournit aucun outil de surveillance d’activité sur le web.

Que faire si mon entreprise utilise déjà un logiciel de surveillance sur mon ordinateur de travail ?

L’article souligne que lorsque vous utilisez un logiciel d’accès à distance tel que Splashtop, « tout ce que vous faites dans la fenêtre de cette application se produit sur l’ordinateur de votre bureau. Cela signifie que le service informatique ou les responsables de l’entreprise disposent du même type d’accès à l’ordinateur qu’ils ont dans un bureau physique ». Si votre entreprise a installé un logiciel sur votre ordinateur de travail, tel que ActivTrak ou SentryPC, pour suivre votre activité sur le net, les logiciels que vous installez ou toute autre activité, ce suivi se fera sur votre ordinateur de travail, que vous soyez assis devant au bureau ou que vous y accédiez à distance depuis votre domicile.

Quelles sont les bonnes pratiques que les utilisateurs de Splashtop doivent suivre pour éviter d’être espionnés ?

Voici quelques conseils que vous pouvez suivre pour protéger votre vie privée lorsque vous travaillez à distance :

Assurez-vous que la fonction Écran vierge est activée

Activez les fonctionnalités permettant d’empêcher toute manipulation par d’autres personnes pendant une session

Vérifiez que seuls vous et/ou d’autres personnes ayant une autorisation ont la permission d’accéder à distance à vos ordinateurs. Vérifiez auprès des administrateurs de votre compte Splashtop que les autorisations d’accès pour tous les ordinateurs sont mises à jour.

Définissez des options d’authentification complémentaires, telles que l’authentification des appareils et la vérification à deux facteurs pour empêcher que les utilisateurs non autorisés se connectent à distance aux ordinateurs sous votre compte.

N’oubliez pas que si vous contrôlez à distance votre ordinateur de bureau, tout logiciel que votre entreprise utilise pour suivre votre activité sur votre ordinateur de bureau peut toujours être utilisé, au même titre que si vous utilisiez votre ordinateur de travail en personne.

