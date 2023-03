Répondre à l’épidémie de coronavirus - Mark Lee, cofondateur et PDG, Splashtop

En ne vous préparant pas, vous vous préparez à échouer. - Benjamin Franklin

Le COVID-19 nous rappelle avec force pourquoi nous avons lancé Splashtop: pour aider les particuliers, les entreprises, les écoles, les hôpitaux et autres organisations à devenir plus flexibles en intégrant des solutions efficaces de travail à domicile dans leurs activités.

En tant que principaux fournisseurs de collaboration, d'assistance et de bureau à distance, nous sommes mieux préparés que la plupart des entreprises à faire fonctionner notre entreprise avec des employés travaillant à domicile. Nous estimons donc qu'il est de notre responsabilité, en cette période de crise sanitaire mondiale, d'étendre ce même niveau de préparation à d'autres organisations et individus.

Nous prenons cet engagement très au sérieux.

Nous sommes tous en train de réfléchir à la meilleure façon de répondre à l'épidémie de COVID-19. À Splashtop, notre première action a été de fermer notre bureau en Chine ; nos quelque 20 employés travaillent actuellement de manière productive depuis leur domicile. Nous constatons que d'autres organisations dans le monde entier réagissent de la même manière, qu'il s'agisse d'options proposées ou de politiques obligatoires.

En réponse au COVID-19, nous avons grandement réduis nos produits d’accès à distance pour rendre le télétravail accessible pour tous et permettre aux employés de travailler de la maison pour rester en sécurité.

Splashtop sera une resource dont l'usage sera très courant, pendant cette période difficile. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre centre de ressources sur le télétravail pendant la crise du COVID19.

COVID-19 est ce à quoi nous avons tous à devoir faire face maintenant, mais il est loin d'être le seul perturbateur potentiel de la vie et frein de la mobilité des gens. Les années passées ont vu des épidémies similaires de SRAS et de MERS, et les catastrophes naturelles ou les conflits géopolitiques peuvent rendre temporairement difficile ou impossible pour les gens d'aller travailler, d'aller à l'école ou de se rendre dans des établissements médicaux.

Un accès à distance facilement accessible et abordable peut être un outil important dans le monde moderne - qu'il soit utilisé en réponse à l'adversité ou dans un sens plus positif, pour diminuer le temps et le stress des longs trajets, soutenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des employés, et attirer et retenir les jeunes travailleurs, qui considèrent le télétravail comme un attribut important de leur mode de vie.

Je sais que ce sont des circonstances difficiles pour nous tous. Je vous encourage à explorer la manière dont les solutions d'accès à distance peuvent accroître la flexibilité de votre entreprise et de votre propre personnel - aujourd'hui et bien après que la crise actuelle des coronavirus soit derrière nous. Je crois qu'il y a une vraie raison d'être préparé en cette période difficile grâce aux technologies de connectivité.

Ressources supplémentaires