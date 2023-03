Splashtop Remote Desktop pour le montage des vidéos: Un entretien avec les studios Torres

En raison de la forte consommation CPU des applications utilisées dans l'industrie des médias, le télétravail était peu courant pour les professionnels de cette industrie. Aujourd'hui, la situation est en train de changer. De nombreux producteurs vidéo, y compris les diffuseurs de stations radios, utilisent Splashtop pour travailler à distance. Pour mieux comprendre comment ils utilisent Splashtop dans l'industrie des médias, nous nous sommes entretenus avec Marlon Torres, propriétaire des studios Torres. Marlon nous explique qu'il utilise Splashtop Remote Desktop pour fournir un service rapide et efficace à ses clients lorsqu'il est en déplacement.

Q : Comment utilisez-vous le bureau à distance de Splashtop ?

Marlon: J'ai installé Splashtop sur mon ordinateur à la maison et je l'utilise pour accéder à mes fichiers et à mes logiciels d'édition depuis n'importe où dans le monde. Je voyage beaucoup ! Ainsi, lorsque mes clients ont besoin que je leur envoie une vidéo ou une photo, je peux accéder à mon programme d'édition, travailler sur mes vidéos et les envoyer à mes clients, le tout depuis mon téléphone ou mon ordinateur portable.

Q : En quoi les possibilités d'accès à distance ont-elles changes grâce à Splashtop?

Marlon : J'utilise des programmes d'édition gourmands en ressources qui ne peuvent pas être basés sur le CLOUD. Je dispose d'un serveur de 32 TB pour exécuter ces programmes complexes et stocker mes fichiers. Les fichiers bruts sont énormes et j'ai donc besoin de la puissance de mon serveur pour effectuer mes traitements de fichiers.



Avec Splashtop –

Pas de temps d’attente: Le rendu d’une vidéo peut prendre de 10 minutes à 3 heures! Ainsi, plutôt que d’attendre la fin du programme, je peux vaquer à mes occupations et vérifier périodiquement l’état via Splashtop. Une fois le rendu terminé, je le télécharge et l’envoie à mes clients.

À distance de n’importe quel appareil: Je peux me connecter à mon ordinateur personnel avec n’importe quel appareil que j’ai - Si je suis dans un hôtel avec mon ordinateur portable ou à une séance photo / vidéo avec mon téléphone. Je peux traiter n’importe quel fichier et envoyer des photos et des vidéos à mes clients.

Tirez parti des vitesses Internet élevées: J’ai une vitesse de téléchargement / téléchargement de 1 Gbps à la maison. Certains hôtels ont de très mauvaises connexions Internet. Je peux toujours lancer Splashtop et ensuite utiliser mon Internet haut débit à la maison pour traiter mes fichiers. C’est beaucoup plus rapide de cette façon!

Aide à la famille: Parfois, si ma fiancée a besoin de l’un des fichiers et ne le trouve pas, je la connecte rapidement à distance et l’aide. Je sais où se trouve le fichier, alors je le transfère simplement à un endroit qu’elle connaît. C’est très pratique.

Je tiens particulièrement à livrer mes projets à temps et, avec Splashtop, je peux le faire de n'importe où. J'ai pu prendre en charge plus de projets puisque je peux maintenant voyager davantage sans que cela n'affecte mon travail.

Q : Comment nous avez-vous trouvés ?

Marlon : Je cherchais des outils d'accès à distance et j'ai trouvé Splashtop. Je me suis inscrit à l'essai gratuit et en quelques jours, j'ai su qu'il fonctionnerait parfaitement pour moi.

Q : Comment Splashtop a-t-il été installé et utilisé ?

Marlon : Je n'ai pas eu de mal à comprendre, c'était assez simple. Les fonctionnalités de Splashtop sont intuitives et faciles à utiliser. Ce que je préfère, c'est la possibilité d'utiliser la souris ou l'écran tactile ! J'utilise les deux pour des tâches différentes.

Q : Quel est votre plan ?

Marlon : J’utilise le forfait Business Access Solo pour €4.58 par mois. C’est parfait pour mes besoins.

Merci d'avoir choisi Splashtop pour vos besoins en matière de bureau à distance, Marlon !

