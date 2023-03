Webinaire à la demande : Améliorer l'enseignement à distance grâce à l'accès à distance aux laboratoires informatiques

Les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur utilisent Splashtop pour les laboratoires à distance afin de permettre à leurs étudiants et aux membres du corps enseignant d'accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire Windows et Mac du campus depuis n'importe quel appareil, comme s'ils étaient physiquement dans le laboratoire.

Regardez ce webinaire pour voir comment les établissements d'enseignement peuvent améliorer leurs programmes d'apprentissage à distance ou hybrides avec un accès à distance à un ordinateur grâce à Splashtop.

Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs





Permettre aux élèves de utiliser n'importe quel appareil, y compris les Chromebooks pour se connecter à distance et utiliser les ordinateurs du laboratoire et les applications qui y sont exécutées.

Effet de levier le regroupement des utilisateurs et des ordinateurs et les autorisations d'accès pour créer facilement des laboratoires informatiques à distance.

Planifier les créneaux horaires pour savoir quand les élèves peuvent accéder aux ordinateurs à distance.

Permettre aux étudiants et aux professeurs de collaborer sur le même ordinateur .

