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K-12 and higher education institutions using Splashtop for remote labs with row of computers

Webinaire à la demande : Améliorer l'enseignement à distance grâce à l'accès à distance aux laboratoires informatiques

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur utilisent Splashtop pour les laboratoires à distance afin de permettre à leurs étudiants et aux membres du corps enseignant d'accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire Windows et Mac du campus depuis n'importe quel appareil, comme s'ils étaient physiquement dans le laboratoire.

Regardez ce webinaire pour voir comment les établissements d'enseignement peuvent améliorer leurs programmes d'apprentissage à distance ou hybrides avec un accès à distance à un ordinateur grâce à Splashtop.

Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs
Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs


Avec Splashtop pour les laboratoires à distance, vous pouvez :

  • Permettre aux étudiants d'utiliser n'importe quel appareil, y compris les Chromebooks, pour accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire et aux applications qui s'y trouvent et les utiliser.

  • Exploiter le regroupement des utilisateurs et des ordinateurs et les autorisations d'accès pour mettre en place facilement des laboratoires informatiques à distance.

  • Prévoir des plages horaires pour que les étudiants puissent accéder à distance aux ordinateurs.

  • Permettre aux étudiants et aux professeurs de collaborer sur le même ordinateur.

Contactez nos spécialistes de l'éducation pour en savoir plus et installer votre laboratoire à distance dès aujourd'hui !

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