Questions-réponses avec Mark Lee, PDG de Splashtop, sur le coronavirus (COVID-19)

Des questions sur la possibilité de travailler à domicile en réponse au Coronavirus ? Mark Lee, PDG de Splashtop, répond ci-dessous à vos principales questions sur l'accès à distance :

Questions-réponses avec Mark Lee

Q : Nos employés doivent travailler à domicile pendant la crise COVID-19. Comment pouvons-nous mettre en place rapidement un lieu de travail à distance ?

R : Pendant la crise COVID-19, nous avons constaté une énorme demande pour Splashtop Business Access, à la fois pour les solutions de cloud computing et les solutions d'entreprise sur site. Les entreprises et les particuliers cherchent des moyens d'être en sécurité tout en restant productifs. Vous pouvez rapidement mettre en place pour votre équipe un accès distant à tout moment à leurs ordinateurs de travail à partir de notre page de solution Work From Home.

Q : J'ai entendu dire que nous avions besoin d'un VPN pour que mes employés puissent travailler à distance. Est-ce vrai ?

R : Les réseaux privés virtuels (VPN) sont coûteux à mettre en place et à entretenir, et s'ils ne sont pas configurés ou gérés correctement, ils peuvent présenter des risques importants pour la sécurité. Par exemple, si des employés accèdent au réseau de l'entreprise via le VPN à partir d'ordinateurs domestiques infectés par des logiciels malveillants ou des logiciels contre rançon, les ordinateurs domestiques compromis pourraient infecter l'ensemble du réseau de l'entreprise via la connexion VPN. Les VPN n'offrent pas non plus le niveau de contrôle et de gestion granulaire des accès qu'une solution d'accès à distance peut offrir.

Q : Ma société dispose déjà d'un VPN. N'est-ce pas suffisant pour permettre à mes employés de travailler à domicile ?

R : Pour accéder à distance aux ordinateurs de l'entreprise, les utilisateurs doivent souvent utiliser le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) ou VNC. Ces solutions posent divers problèmes de performances et de compatibilité entre les différents appareils et plates-formes de systèmes d'exploitation. Une solution simple et performante comme Splashtop Business Access offre une expérience transparente et productive aux utilisateurs.

Q : Alors comment les produits d'accès à distance Splashtop fonctionnent-ils avec le VPN de mon entreprise ?

R : Contrairement à RDP et VNC qui sont souvent lents et inertes sur le VPN dans un environnement WAN, Splashtop fonctionne très bien sur le VPN car c'est une solution d'accès à distance haute performance optimisée pour le WAN. En même temps, Splashtop prend en charge la 2FA, l'authentification des appareils, les pistes d'audit, l'enregistrement des sessions, le trafic crypté TLS/SSL et diverses fonctions de gestion. Il n'est en fait pas nécessaire d'utiliser le VPN.

Q : Splashtop a des bureaux dans de nombreuses régions du monde, y compris en Chine. Quelles mesures avez-vous prises pour coopérer avec les directives sanitaires des autorités locales afin de permettre aux employés de travailler à distance ?

R : L'épidémie de COVID-19 s'est produite pendant les vacances du Nouvel An chinois, de sorte que nos employés chinois étaient déjà rentrés chez eux dans différentes provinces. Heureusement, nous sommes une entreprise de technologie d'accès à distance, donc tous nos employés avaient déjà installé Splashtop sur leurs ordinateurs de bureau. Nos employés ont immédiatement pu rester en sécurité et également productifs en utilisant Splashtop pour travailler à distance depuis leur domicile. Lorsque l'épidémie s'est étendue à nos autres bureaux de Taipei, Tokyo, Singapour, Amsterdam et San Jose (CA), nous avons également mis en place des politiques permettant aux employés de travailler à domicile en utilisant Splashtop.

Q : Quels conseils donnez-vous aux entreprises qui mettent en place un accès à distance pour leurs employés pour la première fois ?

R : Malheureusement, il faut parfois une urgence pour inciter les entreprises à améliorer leurs infrastructures technologiques et à mettre à jour leurs politiques en matière de travail à distance. COVID-19 a permis à beaucoup d'entre nous de prendre conscience de la nécessité de faire preuve de souplesse dans le choix des lieux et des méthodes de travail. L'accès à distance est un outil essentiel que les organisations peuvent utiliser pour renforcer leur résilience et soutenir la continuité des activités.

La COVID-19 n'est pas la première crise mondiale que nous rencontrons, et il y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière. Au-delà du soutien à la continuité des activités, l'accès à distance peut contribuer à réduire le temps et le stress des longs trajets, à favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des employés, et à attirer et retenir la nouvelle génération de travailleurs, qui considèrent le télétravail comme un attribut important de leur mode de vie.

Q : Pourquoi Splashtop offre-t-elle des remises sur les produits aux nouveaux clients pendant l'épidémie de COVID-19 ?

R : En tant qu'entreprise citoyenne responsable, nous pensons qu'il est de notre devoir d'aider les autres à devenir plus résistants durant cette épidémie de COVID-19. Nous prenons cet engagement très au sérieux, c'est pourquoi nous rendons nos produits disponibles à un coût réduit. Pour en savoir plus sur les réductions en Amérique du Nord et en Europe.

Ressources supplémentaires