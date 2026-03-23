Questions-réponses avec Mark Lee, PDG de Splashtop, sur le coronavirus (COVID-19)

Des questions sur la possibilité de travailler à domicile en réponse au Coronavirus ? Mark Lee, PDG de Splashtop, répond ci-dessous à vos principales questions sur l'accès à distance :
Questions-réponses avec Mark Lee
Q : Nos employés doivent travailler à domicile pendant la crise COVID-19. Comment pouvons-nous mettre en place rapidement un lieu de travail à distance ?
R : Pendant la crise du COVID-19, nous avons constaté une demande considérable pour Splashtop Remote Access, tant pour les solutions cloud que pour les solutions d’entreprise sur site. Les entreprises et les particuliers recherchent des moyens d’être en sécurité tout en restant productifs. Vous pouvez rapidement configurer votre équipe pour qu’elle puisse accéder à distance à ses ordinateurs de travail à tout moment à partir de notre page de solutions Télétravail.
Q : J'ai entendu dire que nous avions besoin d'un VPN pour que mes employés puissent travailler à distance. Est-ce vrai ?
R : Les réseaux privés virtuels (VPN) sont coûteux à mettre en place et à entretenir, et s'ils ne sont pas configurés ou gérés correctement, ils peuvent présenter des risques importants pour la sécurité. Par exemple, si des employés accèdent au réseau de l'entreprise via le VPN à partir d'ordinateurs domestiques infectés par des logiciels malveillants ou des logiciels contre rançon, les ordinateurs domestiques compromis pourraient infecter l'ensemble du réseau de l'entreprise via la connexion VPN. Les VPN n'offrent pas non plus le niveau de contrôle et de gestion granulaire des accès qu'une solution d'accès à distance peut offrir.
Q : Ma société dispose déjà d'un VPN. N'est-ce pas suffisant pour permettre à mes employés de travailler à domicile ?
R : Pour accéder à distance aux ordinateurs de leur entreprise, les utilisateurs doivent souvent utiliser le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) ou VNC. Ces solutions posent divers problèmes de performances et de compatibilité selon les appareils et les systèmes d’exploitation utilisés. Une solution simple et performante telle que Splashtop Remote Access offre une expérience fluide et productive aux utilisateurs.
Q : Alors comment les produits d'accès à distance Splashtop fonctionnent-ils avec le VPN de mon entreprise ?
R : Contrairement à RDP et VNC qui sont souvent lents et inertes sur le VPN dans un environnement WAN, Splashtop fonctionne très bien sur le VPN car c'est une solution d'accès à distance haute performance optimisée pour le WAN. En même temps, Splashtop prend en charge la 2FA, l'authentification des appareils, les pistes d'audit, l'enregistrement des sessions, le trafic crypté TLS/SSL et diverses fonctions de gestion. Il n'est en fait pas nécessaire d'utiliser le VPN.
Q : Splashtop a des bureaux dans de nombreuses régions du monde, y compris en Chine. Quelles mesures avez-vous prises pour coopérer avec les directives sanitaires des autorités locales afin de permettre aux employés de travailler à distance ?
R : L'épidémie de COVID-19 s'est produite pendant les vacances du Nouvel An chinois, donc nos employés chinois étaient déjà de retour chez eux dans différentes provinces. Heureusement, nous sommes une entreprise de technologie d'accès à distance, donc tous nos employés avaient déjà Splashtop installé sur leurs ordinateurs de bureau. Nos employés ont immédiatement pu rester en sécurité et aussi productifs en utilisant Splashtop pour travailler à distance depuis chez eux. Alors que l'épidémie s'étendait à nos autres bureaux à Taipei, Tokyo, Singapour, Amsterdam et San Jose (CA), nous avons également établi des politiques pour permettre aux employés de travailler de chez eux en utilisant Splashtop.
Q : Quels conseils donnez-vous aux entreprises qui mettent en place un accès à distance pour leurs employés pour la première fois ?
R : Malheureusement, il faut parfois une urgence pour inciter les entreprises à améliorer leurs infrastructures technologiques et à mettre à jour leurs politiques en matière de travail à distance. COVID-19 a permis à beaucoup d'entre nous de prendre conscience de la nécessité de faire preuve de souplesse dans le choix des lieux et des méthodes de travail. L'accès à distance est un outil essentiel que les organisations peuvent utiliser pour renforcer leur résilience et soutenir la continuité des activités.
La COVID-19 n'est pas la première crise mondiale que nous rencontrons, et il y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière. Au-delà du soutien à la continuité des activités, l'accès à distance peut contribuer à réduire le temps et le stress des longs trajets, à favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des employés, et à attirer et retenir la nouvelle génération de travailleurs, qui considèrent le télétravail comme un attribut important de leur mode de vie.
Q : Pourquoi Splashtop offre-t-elle des remises sur les produits aux nouveaux clients pendant l'épidémie de COVID-19 ?
R : En tant qu’entreprise citoyenne responsable, nous estimons qu’il est de notre devoir d’aider les autres à mieux résister pendant cette pandémie de COVID-19. Nous prenons cet engagement très au sérieux, c’est pourquoi nous proposons nos produits à prix réduit. Pour en savoir plus, consultez les remises en Amérique du Nord et en Europe.
Ressources supplémentaires
Centre de ressources pour le télétravail pendant la crise du COVID19