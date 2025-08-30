Le district scolaire unifié de Poway utilise l'accès à distance Splashtop pour améliorer l'apprentissage

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Front view of the Poway Unified School District building

Le Poway Unified School District utilise Splashtop pour améliorer l’apprentissage

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Joe Austin, spécialiste de l'enseignement professionnel, explique comment son district scolaire utilise Splashtop pour permettre aux élèves d'accéder à distance aux logiciels du laboratoire informatique depuis leurs Chromebooks

Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning

Le défi : accéder à distance aux ordinateurs et aux logiciels nécessaires aux cours d'enseignement technique et professionnel (ETP) tout en protégeant les données et la vie privée des étudiants

En raison de la pandémie, Poway Unified School District a pris la décision de mettre en place un enseignement à distance. Cette décision a eu un impact majeur sur leur département d'éducation technique de carrière (ETC). Pour leur apprentissage à la maison, les élèves ont reçu des Chromebooks. Malheureusement, les Chromebooks ne pouvaient pas prendre en charge les besoins en logiciels avancés de leurs classes CTE. Les enseignants se sont demandés : "Comment allons-nous apprendre aux enfants à utiliser des logiciels spécifiques à l'industrie s'ils ne peuvent pas les exécuter sur l'appareil sur lequel ils apprennent ?".

Le département ETP (CTE) devait trouver une solution permettant de connecter les étudiants à des machines capables d'exécuter des logiciels avancés pour les cours ETP (ingénierie, informatique, production vidéo, animation 3D et conception graphique). En outre, il fallait une solution qui protège les données et la vie privée des étudiants. Après avoir étudié leurs options, ils ont décidé d'essayer Splashtop.

« Splashtop était la solution la plus simple et la plus efficace pour nous. » selon Joe Austin, spécialiste de l'enseignement professionnel

La solution : Poway Unified adopte Splashtop Enterprise pour permettre aux étudiants d'accéder à distance aux laboratoires informatiques depuis leurs Chromebooks.

Au début, le département a mis en place Splashtop en fonction de la préparation des enseignants. Ils ont commencé avec une poignée d'enseignants qui pouvaient le tester pour voir s'il répondait à leurs besoins. Par conséquent, ces enseignants sont devenus une partie intégrante du déploiement. Il s'agissait de collègues de confiance qui pouvaient se porter garants de l'efficacité de Splashtop. Les enseignants pilotes, dont un instructeur de montage vidéo sceptique, ont été agréablement surpris par les performances de Splashtop.

"C'était aussi proche d'être en personne que nous pouvions l'espérer". - Joe Austin

Les résultats

Splashtop a permis au Poway Unified School District d'enseigner à distance des classes CTE techniquement avancées. Ainsi, les enseignants CTE ont pu utiliser les Macs et les PC du laboratoire informatique de Poway pour exécuter des logiciels avancés pour leurs cours. De plus, les élèves ont pu accéder à distance au logiciel (via les laboratoires du campus) depuis leurs Chromebooks.

"Je pense honnêtement que la majorité de nos cours n'auraient pas pu se rapprocher des résultats d'apprentissage que nous attendons d'eux sans l'utilisation de Splashtop." - Joe Austin

En savoir plus sur Splashtop Enterprise pour Laboratoire distants

Permettez aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire et aux applications logicielles nécessaires pour les cours ETP à partir de n'importe quel appareil, y compris les Chromebooks, en utilisant Splashtop Enterprise pour les laboratoires à distance.

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