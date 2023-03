Pourquoi ce MSP a remplacé son RMM par Splashtop Remote Support Premium

Après avoir utilisé plusieurs outils logiciels RMM et produits d'assistance à distance coûteux, Midwest PROTECH a pu les remplacer tous par Splashtop Remote Support Premium. Lisez l'étude de cas ci-dessous pour découvrir comment vous aussi pouvez réduire vos coûts et développer votre entreprise avec Splashtop!

Êtes-vous un MSP qui paie trop cher un logiciel RMM?

Vous abonnez-vous également à des outils supplémentaires d'accès et d'assistance à distance, ce qui augmente vos dépenses?

Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul.

L'un des plus grands défis auxquels les MSPs sont confrontés aujourd'hui est de trouver une solution rentable qui leur permette de surveiller, gérer et soutenir à distance leurs terminaux. Trop souvent, les MSPs doivent payer pour un ou plusieurs produits coûteux afin d'obtenir les outils dont ils ont besoin. Ces charges coûteuses rendent difficile l'évolution des services de santé mentale, car la gestion d'un plus grand nombre d'ordinateurs implique de payer plus cher.

C'était le problème auquel était confronté Midwest PROTECH, un MSP qui se trouve dans la région du Grand Cincinnati.

Midwest PROTECH offre des services gérés complets ainsi que des services ad hoc (break/fix) à ses clients. Avec près de 1 000 terminaux sous sa gestion, Midwest PROTECH avait besoin d'une solution puissante qui lui permette de fournir un service de qualité à ses clients.

Pendant des années, Midwest PROTECH a jonglé avec plusieurs outils de RMM et de support à distance, dont SolarWinds MSP, Kaseya, GoToAssist et TeamViewer.

Ensuite, Midwest PROTECH a adopté Splashtop Remote Support Premium, la solution la plus avantageuse pour les MSPs qui souhaitent bénéficier des meilleures fonctions de surveillance, de gestion et de support à distance à un prix abordable.

Depuis lors, Midwest PROTECH a été en mesure de surmonter les défis énumérés ci-dessus et de développer son entreprise.

Dans cette étude de cas de Midwest PROTECH, vous découvrirez ce qu'offre Splashtop Remote Support Premium et les avantages dont vous pouvez vous aussi bénéficier avec lui, notamment:

Obtenir tous les outils et fonctionnalités dont vous avez besoin dans un produit, en simplifiant votre pile de logiciels

Fournir des services plus rapidement et à moindre coût

Être en mesure d'assister des clients supplémentaires

Une meilleure trésorerie et une tarification plus basse par point de vente

Générer des revenus supplémentaires en revendant l'accès à distance à vos clients

Splashtop / MidwestPROTECH Remote Support Premium Étude de cas

"La solution Splashtop RMM (Remote Support Premium) nous donne vraiment l'essentiel de ce dont nous avons besoin. Les fonctionnalités telles que les alertes de journal d'événements, les alertes de limitation de la puissance du processeur ou de la mémoire et les alertes de logiciels installés ou désinstallés sont importantes pour nous". - Matthew Buechler, Midwest PROTECH

Splashtop Remote Support Premium est une alternative économique, performante et conviviale aux autres produits d'accès/support à distance. Il peut également être utilisé à la place d'outils RMM plus coûteux et plus compliqués. Consultez l'étude de cas Midwest PROTECH pour savoir comment votre MSP peut également bénéficier d'un essai de Splashtop.

Essayez gratuitement Splashtop Remote Support Premium (sans carte de crédit ni engagement) ou planifiez une démo pour plus d'informations.