Pourquoi ce MSP a remplacé son RMM par Splashtop Remote Support Premium

Après avoir utilisé plusieurs outils logiciels RMM et produits de support à distance coûteux, Midwest PROTECH a pu les remplacer tous par Splashtop Remote Support. Lisez l’étude de cas ci-dessous pour découvrir comment vous aussi pouvez réduire vos coûts et développer votre activité avec Splashtop !
Êtes-vous un MSP qui paie trop cher un logiciel RMM?
Vous abonnez-vous également à des outils supplémentaires d'accès et d'assistance à distance, ce qui augmente vos dépenses?
Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul.
L'un des plus grands défis auxquels les MSPs sont confrontés aujourd'hui est de trouver une solution rentable qui leur permette de surveiller, gérer et soutenir à distance leurs terminaux. Trop souvent, les MSPs doivent payer pour un ou plusieurs produits coûteux afin d'obtenir les outils dont ils ont besoin. Ces charges coûteuses rendent difficile l'évolution des services de santé mentale, car la gestion d'un plus grand nombre d'ordinateurs implique de payer plus cher.
C'était le problème auquel était confronté Midwest PROTECH, un MSP qui se trouve dans la région du Grand Cincinnati.
Midwest PROTECH offre des services gérés complets ainsi que des services ad hoc (break/fix) à ses clients. Avec près de 1 000 terminaux sous sa gestion, Midwest PROTECH avait besoin d'une solution puissante qui lui permette de fournir un service de qualité à ses clients.
Pendant des années, Midwest PROTECH a jonglé avec plusieurs outils de RMM et de support à distance, dont SolarWinds MSP, Kaseya, GoToAssist et TeamViewer.
Midwest PROTECH a alors opté pour Splashtop Remote Support, la solution la plus avantageuse pour les MSP qui recherchent les meilleures fonctionnalités de surveillance, de gestion et d’assistance à distance à un prix économique.
Depuis lors, Midwest PROTECH a été en mesure de surmonter les défis énumérés ci-dessus et de développer son entreprise.
Dans cette étude de cas Midwest PROTECH, vous découvrirez ce que Splashtop Remote Support offre et les avantages dont vous pouvez bénéficier, notamment :
Obtenir tous les outils et fonctionnalités dont vous avez besoin dans un produit, en simplifiant votre pile de logiciels
Fournir des services plus rapidement et à moindre coût
Être en mesure d'assister des clients supplémentaires
Une meilleure trésorerie et une tarification plus basse par point de vente
Générer des revenus supplémentaires en revendant l'accès à distance à vos clients
Étude de cas d’assistance à distance Splashtop / MidwestPROTECH
« La solution RMM de Splashtop (Remote Support Premium) nous apporte l’essentiel de ce dont nous avons besoin. Les fonctionnalités telles que les alertes sur les journaux d’événements, les alertes d’utilisation du CPU/de la mémoire et les alertes d’installation/désinstallation de logiciels sont importantes pour nous. »
- Matthew Buechler, Midwest PROTECH
Splashtop Remote Support est une alternative économique, performante et conviviale aux autres produits d’accès et d’assistance à distance. Il peut également remplacer des outils RMM plus coûteux et plus complexes. Découvrez l’étude de cas Midwest PROTECH pour savoir comment votre MSP peut également bénéficier de Splashtop.
Essayez Splashtop Remote Support gratuitement (sans carte bancaire ni engagement) ou programmez une démonstration pour plus d’informations.