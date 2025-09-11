Dire que la cybersécurité est devenue plus exigeante serait un euphémisme. La complexité croissante des menaces cybernétiques a rendu difficile de devancer les attaquants et de protéger les réseaux et les appareils, ce qui a conduit à l'importance croissante de solutions de détection et de réponse robustes, telles que NDR (Network Detection and Response) et EDR (Endpoint Detection and Response).
Avec cela en tête, il est temps de comparer NDR vs EDR, voir comment ils diffèrent, explorer comment chacun est crucial pour protéger les actifs numériques, et voir comment Splashtop AEM aide les entreprises à renforcer la sécurité des terminaux avec des insights basés sur CVE, l'automatisation des correctifs, des alertes proactives et des workflows de remédiation.
Le rôle de NDR et EDR dans la cybersécurité moderne
Les outils NDR et EDR sont tous deux précieux pour la cybersécurité. Ils sont conçus pour fournir une surveillance, détecter les activités suspectes et y répondre, afin que les équipes TI puissent traiter les violations ou attaques potentielles. Cependant, chacun a des caractéristiques et des applications distinctes, ils sont donc utilisés pour aborder différents aspects de la sécurité.
Qu'est-ce que NDR (Network Detection and Response) ?
La détection et la réponse réseau (NDR) est un système axé sur la surveillance des réseaux et du trafic réseau pour détecter les menaces potentielles. Il analyse le trafic entre les réseaux internes et externes, ainsi que les communications internes, pour détecter une activité suspecte ou d'autres anomalies.
NDR utilise l'apprentissage automatique et l'analyse comportementale pour surveiller les comportements du réseau et les indicateurs de menace connus. Cela l'aide à détecter les menaces zero-day ainsi que les menaces connues, basées sur des modèles et des indicateurs de menace connus.
What is EDR (Endpoint Detection and Response)?
Les systèmes Endpoint Detection and Response (EDR) surveillent et gèrent la sécurité sur les endpoints, tels que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les appareils mobiles. EDR collecte des données telles que l'activité des utilisateurs, les connexions réseau et les modifications de fichiers pour détecter une activité suspecte.
Les solutions EDR offrent une visibilité et une protection en temps réel pour les endpoints en collectant et en analysant continuellement les données. Comme NDR, elles peuvent utiliser l'apprentissage automatique et l'analyse comportementale pour détecter les menaces en temps réel.
De plus, les systèmes EDR peuvent automatiser les réponses, comme isoler les endpoints ou fichiers infectés. Cela aide à réduire le risque d'attaque et les dommages qu'elles peuvent causer, tout en fournissant des détails qui peuvent aider les équipes TI à enquêter sur l'incident.
How Cyber Threats Have Evolved and Why NDR & EDR Matter?
À mesure que les menaces cybernétiques continuent de croître, NDR et EDR deviennent encore plus importants. Des outils de détection robustes sont essentiels pour identifier et répondre aux activités suspectes et aux menaces potentielles, de préférence avant qu'elles ne causent des dommages.
Par exemple, avec la croissance du travail à distance et la diversité des appareils, les organisations gèrent plus de endpoints que jamais auparavant. Chacun de ces endpoints, s'il n'est pas protégé, pourrait être compromis et permettre à un attaquant d'accéder à un réseau.
Les solutions EDR peuvent surveiller ces endpoints pour détecter une activité suspecte, bloquer les fichiers malveillants et même mettre en quarantaine l'appareil infecté. Si un attaquant atteint le réseau, NDR peut détecter les mouvements latéraux, les commandes et contrôles, ou les schémas d'exfiltration de données et alerter les équipes de sécurité. Il peut également aider à identifier l'hôte impliqué pour enquête.
Les solutions NDR et EDR peuvent toutes deux aider à éliminer les lacunes de visibilité et à créer une sécurité plus forte à travers les réseaux et les écosystèmes. Les utiliser permet aux organisations de créer des politiques de sécurité efficaces et d'avoir une meilleure vue de leur sécurité.
NDR vs EDR: What Sets Them Apart in Cyber Defense?
Maintenant, examinons les principales différences entre NDR et EDR. Bien que les deux soient des aspects importants de la cybersécurité, leurs fonctions, forces et cas d'utilisation peuvent varier considérablement.
Network Detection and Response
Détection et réponse sur les terminaux
Moniteurs
Trafic et modèles de réseau
Appareils et activités des endpoints
Source de données
Inspection approfondie des paquets et données de flux
Télémétrie et journaux
Portée de la visibilité
Visibilité au niveau du réseau, mouvement latéral, exfiltration et communications C2
Visibilité au niveau des terminaux pour chaque appareil
Déploiement
Capteurs sur le réseau
Des agents sont installés sur chaque appareil
Méthodes de détection
Analyse comportementale, détection d'anomalies, inspection approfondie des paquets
Surveillance comportementale, analyse des processus, activité des fichiers et du registre
Réponse
Alerter et enrichir les enquêtes, et dans certains déploiements, orchestrer des blocages via des contrôles intégrés
Mettre en quarantaine les endpoints et remédier au niveau de l'appareil
Cas d'utilisation
Obtenir une visibilité et une sécurité sur les réseaux et identifier l'activité des attaques
Investigation et remédiation des appareils, arrêt des menaces au niveau des endpoints
Limitations
Contexte limité au niveau des processus, des fichiers et des utilisateurs par rapport aux outils de point de terminaison
Visibilité limitée sur les appareils non gérés et l'activité au niveau du réseau plus large
Les forces et faiblesses de NDR et EDR pour la protection contre les cybermenaces
Bien que NDR et EDR soient tous deux des outils de cybersécurité essentiels, aucun n'est une protection parfaite contre toutes les menaces. Chacun a des forces et des faiblesses qui doivent être prises en compte.
NDR offre une visibilité sur l'ensemble d'un réseau, lui permettant de détecter les attaquants et même les menaces cachées. Parce qu'il utilise l'apprentissage automatique et l'analyse, il peut identifier de nouvelles menaces en identifiant des anomalies, plutôt que des signatures ou des modèles connus. De plus, l'intégration des outils NDR avec les plateformes de renseignement sur les menaces offre une détection des menaces encore plus grande.
Cependant, NDR dépend également fortement des données de trafic réseau, donc le chiffrement généralisé réduit l'inspection approfondie du contenu, et NDR s'appuie davantage sur les métadonnées, le flux et les signaux comportementaux dans ces cas. De même, les outils NDR peuvent générer un grand volume de données et d'alertes, donc d'autres outils sont souvent nécessaires pour trier le bruit.
EDR offre une visibilité granulaire sur chaque appareil, avec un examen approfondi des processus, des applications et des fichiers. Cela facilite l'identification des menaces sur les endpoints individuels par les équipes TI et leur réponse rapide, et comme EDR propose des réponses automatisées, cela allège considérablement la charge des agents TI. Il offre également des capacités d'analyse forensique, permettant aux équipes d'analyser les attaques et de déterminer la cause.
En même temps, EDR a une portée limitée et se concentre uniquement sur les endpoints, donc l'activité à l'échelle du réseau est plus difficile à suivre. Comme NDR, EDR peut générer une télémétrie substantielle. Affiner les détections et les flux de travail de triage est essentiel pour éviter la fatigue des alertes. De plus, EDR est basé sur des agents, donc chaque endpoint nécessite l'installation d'un agent logiciel, ce qui peut être un processus plus gourmand en ressources.
Comment l'intégration de NDR et EDR améliore votre cadre de sécurité
Si vous vous demandez si NDR ou EDR est meilleur pour votre entreprise, la bonne nouvelle est que vous n'avez pas à choisir. En fait, combiner NDR et EDR fournit une stratégie de défense à plusieurs niveaux qui protège contre les menaces réseau et endpoint, améliorant ainsi votre sécurité globale.
Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, NDR détecte les menaces à travers un réseau, tandis que EDR contient et traite les menaces au niveau des endpoints. Cela permet aux équipes TI de créer une stratégie de sécurité plus holistique et de corréler les activités au niveau du réseau et des endpoints pour une meilleure compréhension des attaques.
Cela conduit à une meilleure détection des incidents et à des réponses plus rapides, permettant d'identifier et de traiter les menaces potentielles où qu'elles apparaissent.
Quoi de Neuf en Cybersécurité : L'Essor du XDR et Au-Delà
Cependant, il existe une troisième option de détection et de réponse qui bouleverse l'industrie de la cybersécurité : Extended Detection and Response (XDR), qui fournit une solution intégrée réunissant des données des endpoints, des réseaux et du cloud.
XDR corrèle les signaux à travers les endpoints, les réseaux, les identités et les services cloud pour améliorer la qualité de la détection et rationaliser la réponse. Cela aide les équipes de sécurité à rester alertes et capables de répondre rapidement aux menaces à travers des surfaces d'attaque complexes et distribuées, gardant les endpoints et les réseaux sécurisés.
XDR est encore une technologie émergente, aux côtés d'autres outils comme les analyses alimentées par l'IA et le Secure Access Service Edge (SASE). Ces outils aideront à fournir une défense plus holistique, robuste et efficace pour les réseaux et les endpoints, même face à des menaces cybernétiques croissantes.
Comment mettre en œuvre avec succès NDR et EDR dans votre organisation
Il est clair que NDR et EDR sont tous deux des outils de sécurité importants, mais ils doivent être mis en œuvre correctement pour offrir tous leurs avantages.
Les organisations associent souvent EDR pour la profondeur des endpoints avec NDR pour la visibilité au niveau du réseau. Certaines adoptent XDR pour unifier les signaux et les flux de travail. Les outils se complètent, offrant une approche de cybersécurité complète et exhaustive.
De plus, les organisations doivent aligner leurs systèmes NDR et EDR avec leur infrastructure TI. Cela signifie trouver une solution qui peut s'intégrer à vos systèmes existants, évoluer avec votre organisation et fournir tous les outils nécessaires pour une analyse et une réponse efficaces.
Recherchez des solutions avec des capacités d'intelligence sur les menaces et des fonctionnalités qui répondent aux besoins de votre organisation. Au-delà de cela, il est important de former votre équipe sur le fonctionnement de ces outils et comment ils peuvent être utilisés pour améliorer la sécurité. Garder les employés informés et éduqués aide les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs outils de sécurité.
Renforcez la sécurité des terminaux avec Splashtop : Solutions de gestion autonome des terminaux
Quand vous voulez une sécurité des endpoints puissante, fiable et conviviale, Splashtop vous couvre.
Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) inclut des outils de sécurité conçus pour protéger les terminaux. Avec ses insights CVE alimentés par l'IA, vous pouvez rapidement identifier les risques et vulnérabilités et prendre des mesures pour les remédier. Les alertes proactives de Splashtop AEM peuvent identifier et résoudre les problèmes dès qu'ils apparaissent avec des correctifs automatisés.
De plus, Splashtop AEM réduit le risque des endpoints avec une gestion automatisée des correctifs pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces. Cela détecte automatiquement et déploie les correctifs, traitant les vulnérabilités et maintenant les systèmes d'exploitation et les applications tierces à jour.
Tout cela est géré à partir d'un tableau de bord unique, qui met à votre disposition des informations sur les risques basées sur les CVE, le patching automatisé, des alertes configurables, des outils à distance, des scripts et des remédiations.
Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, les outils EDR et MDR (Managed Detection & Response) de Splashtop fournissent une visibilité en temps réel et des insights exploitables sur la sécurité de vos terminaux, ainsi qu'une expertise en sécurité pratique.
Splashtop AEM fournit aux équipes TI des outils pour surveiller les endpoints, réduire l'effort manuel et améliorer l'hygiène de sécurité. Cela inclut :
Patching automatisé pour les OS, les applications tierces et personnalisées
Informations sur les vulnérabilités basées sur CVE
Politiques configurables et anneaux de déploiement
Inventaire matériel et logiciel sur les endpoints
Alertes configurables et remédiation scriptée
Outils en arrière-plan comme le gestionnaire de tâches et le transfert de fichiers sans interrompre les utilisateurs
Vous souhaitez découvrir Splashtop par vous-même ? Commencez dès aujourd’hui avec un essai gratuit :