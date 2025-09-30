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Naverisk user enabling clients to access work computers remotely

Utilisateurs de Naverisk : Permettez à vos clients d'accéder à distance à leurs ordinateurs de travail grâce à Splashtop Business Access

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Les utilisateurs de Naverisk peuvent tirer parti de l'intégration de Splashtop pour assurer la continuité des activités de leurs clients en les installant à distance sur leurs ordinateurs professionnels depuis leur domicile.

En ces temps incertains, les entreprises ont mobilisé leurs plans de reprise après sinistre et ont demandé à leurs employés de travailler à domicile, pour assurer leur sécurité et celle de leur famille. En tant qu'outil d'accès et de support à distance, Splashtop a été dans une position unique pour aider les MSP à fournir un accès à distance à leurs clients, leur permettant de travailler depuis leur domicile.

Permettez à vos clients de travailler à distance avec Splashtop Remote Access Pro

Lorsque vos clients mettent en place leur stratégie de télétravail, Splashtop Remote Access Pro vous permet de leur fournir un accès à distance à leurs propres ordinateurs, que vous gérez. En tant qu’utilisateur Naverisk, il vous est plus facile de mettre en place l’accès à distance pour vos clients. Vous pouvez le faire sans installer de logiciel supplémentaire, en utilisant le streamer déjà inclus avec l’agent Naverisk.

Voici comment :

Diagram of MSP integration with Splashtop Business Access Pro for remote management


Ainsi, vous pouvez facilement étendre votre offre de services en fournissant un accès à distance sécurisé à vos clients. Des instructions détaillées sur la manière de procéder sont disponibles sur notre page d'assistance Naverisk.

À propos de Splashtop Remote Access Pro

Splashtop fournit des outils d'accès à distance sécurisés pour les professionnels et les grandes équipes. Les utilisateurs peuvent accéder à distance à leur ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis leur ordinateur personnel et même depuis des appareils iOS et Android. La session d'accès à distance de Splashtop offre des fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs moniteurs, l'enregistrement des sessions, le chat, le partage du bureau, le redémarrage à distance et bien d'autres encore !

Splashtop offre aux équipes jusqu’à 25 % de réduction pour favoriser le passage au télétravail. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Splashtop Business Access.

Générez dès aujourd’hui une nouvelle source de revenus avec Splashtop Remote Access Pro !

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