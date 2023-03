Rencontre ton patron à mi-chemin avec le travail hybride - C'est gagnant-gagnant

La lutte est réelle. Tu veux travailler à la maison, mais ton patron veut que tu retournes au bureau comme avant le COVID. Bien qu'il y ait beaucoup de recherches sur les avantages du travail à domicile, il existe aussi des preuves concernant les avantages du travail au bureau.

C'est le défi auquel a été confronté le rédacteur en chef de Solar Energy, Kami Turky, lorsqu'il a essayé de convaincre son patron de le laisser travailler à domicile.

"Bien que travailler à la maison soit bien plus agréable, aide l'environnement, réduit les embouteillages et, bien sûr, me fait économiser beaucoup d'essence, cela n'a pas suffi à convaincre mon patron", a déclaré Kami.

"Mon patron a en fait fait référence à quelques études de Harvard affirmant que les gens ne pouvaient pas fonctionner correctement lorsqu'ils travaillent là où ils dorment à cause de nombreux facteurs psychologiques qui pourraient provoquer une dépression - Comment pourrais-je gagner l'argument ?".

La réalité est que lorsqu'il s'agit des avantages et des inconvénients du travail à domicile, tout n'est pas blanc ou noir.

Heureusement pour Kami, son patron a accepté de le rencontrer à mi-chemin en passant à une configuration où Kami travaillerait 3 jours au bureau et 2 jours à la maison.

Cette configuration s'appelle le bureau hybride - le mélange parfait entre ton domicile et ton bureau d'entreprise ! Qu'est-ce que cela signifie pour toi ?

Si tu n'as actuellement pas la possibilité de travailler à distance pour ton entreprise parce que ton patron a refusé que tu le fasses, le bureau hybride peut être un excellent moyen terme pour vous deux, comme ce fut le cas pour Kami et son patron.

Mais d'abord, attends... Qu'est-ce que le bureau hybride ?

Le bureau hybride est une configuration qui donne aux employés la possibilité de travailler à la fois depuis leur bureau d'entreprise et leur bureau à domicile.

Les organisations peuvent soit établir des horaires de travail hybrides qui décrivent les dates et les heures auxquelles les employés sont censés travailler au bureau, soit donner aux employés une autonomie complète pour choisir quand et où ils veulent travailler.

Un professeur de la Harvard Business School a récemment prédit que la semaine de travail de 9 à 5 deviendra le " 3-2-2 " après la mise en place de bureaux hybrides post-pandémie. Dans ce scénario, les employés travailleront trois jours à la maison, deux jours à leur bureau.

Ce 3-2-2 pourrait aussi correspondre à trois jours au bureau et deux jours de travail à domicile. L'idée est que les entreprises et les employés se réunissent pour trouver le bon équilibre entre le travail au bureau et le travail à domicile.

Prêt à convaincre ton patron ? Commence par avoir le bon état d'esprit.

Avant d'avoir la conversation concernant la mise en place d'un bureau hybride, il est important de reconnaître que ton patron n'essaie pas seulement d'être difficile. Avoir le bon état d'esprit et la bonne attitude peut faire des merveilles.

"Ton attitude est essentielle pour réussir. Si tu t'attends à ce que les choses soient difficiles, il sera toujours plus facile de résoudre les problèmes, de surmonter l'adversité et de faire preuve d'une énergie enthousiaste dans ta façon de travailler et d'apprécier ton travail." - Nick Saban

Ton patron est peut-être dans une situation difficile lui aussi ! Ils ont des clients et des employés qui ont besoin d'un accès en face à face avec eux tout le temps, donc ils doivent être au bureau pour être disponibles à tout moment. Par conséquent, ils attendent la même chose de toi. Mets-toi d'abord à la place de tes patrons et garde un état d'esprit positif.

Fais tes devoirs - peux-tu même être à distance ?

Si tu veux permettre à toi ou à d'autres personnes d'avoir un lieu de travail hybride, tu dois d'abord comprendre et définir quel type de travail peut être effectué à la maison et quel travail nécessite des interactions en face à face au bureau.

Réfléchis bien à toutes les choses que tu pourrais faire à la maison plutôt qu'au bureau. Écris-les.

Alors qu'il y a longtemps, la plupart des tâches de bureau devaient être effectuées sur place, nous pouvons désormais faire de nombreuses choses de bureau à distance grâce à l'essor de l'ère numérique et à l'arrivée d'outils qui révolutionnent notre façon de travailler : des logiciels de vidéoconférence comme zoom, des logiciels de bureau à distance comme Splashtop, des outils de collaboration comme ProofHub, Slack, Google drive, Confluence et Microsoft teams.

Avec toutes ces nouvelles technologies disponibles pour faciliter le travail, il y a beaucoup plus de tâches que nous pouvons faire depuis chez nous. Réfléchis bien à tous ces éléments et écris-les pour te donner, ainsi qu'à ton patron, une idée claire de ce que tu peux et ne peux pas faire à la maison.

Quels sont les avantages du travail à distance hybride pour ton patron ?

Avant de rencontrer ton patron au sujet du passage à une configuration hybride, tu dois définir clairement les avantages que l'entreprise obtiendra en te permettant d'être dans une configuration hybride.

Voici les deux principaux facteurs qui peuvent aider à faire pencher la balance de ton côté.

1. Augmentation de la productivité

Traditionnellement, on craint depuis longtemps qu'en autorisant les gens à travailler à distance, ils se laissent facilement distraire parce qu'ils travaillent à la maison sans supervision autour d'eux. Ton patron est probablement inquiet à ce sujet.

Cependant, de nombreuses études ont prouvé que c'était faux, car il a été constaté que les travailleurs à distance étaient en fait beaucoup plus productifs que leurs collègues coincés à l'intérieur de bureaux toute la journée tous les jours de la semaine, car ils avaient moins de distractions au bureau et passaient moins de temps à faire la navette.

Cela s'appliquerait probablement aux tâches que tu as identifiées et qui pourraient être effectuées à distance. De plus, une configuration de bureau hybride permet d'assurer la continuité des activités en cas de problème météorologique, de pandémie comme le COVID ou d'un autre événement majeur qui t'empêche de te rendre au bureau.

Cela signifie que lorsque tout est pris en compte, un bureau hybride entraîne une plus grande productivité des employés, ce qui est une victoire pour ton patron.

2. Réduction des coûts de l'entreprise

Une configuration hybride de bureau à distance a le potentiel de réduire considérablement les coûts de l'entreprise.

La façon la plus évidente est, bien sûr, qu'elle élimine la nécessité pour une entreprise d'acheter ou de louer de grands espaces immobiliers puisque les employés ne travailleraient au bureau que la moitié du temps.

De plus, le fait d'avoir des travailleurs hybrides permettra également de réduire les factures de chauffage et de climatisation car les collaborateurs à distance sont à la maison quelques jours de la semaine au lieu du bureau. Il n'est donc pas nécessaire de faire fonctionner la climatisation ou le chauffage 5 jours par semaine.

De quelle technologie as-tu besoin pour mettre en place un bureau hybride ?

Bien que le VPN soit la technologie traditionnelle utilisée pour mettre en place un bureau hybride, il a été jugé coûteux, lent et compliqué à mettre en place.

Le logiciel d'accès à distance + ton appareil domestique est la meilleure configuration pour l'hybride.

Un logiciel d'accès à distance comme Splashtop pour le bureau hybride est facile à configurer, offre des connexions super rapides, prend en charge tous les systèmes d'exploitation et est très abordable.

Voici comment cela fonctionne :

Étape 1 - Commencez un essai gratuit de Splashtop ou abonnez-vous à partir de €4.58 /mois.

Étape 2 - Installe le streamer Splashtop sur l'ordinateur et les appareils de ton bureau.

Étape 3 - Installe l'application Business sur tes appareils domestiques - cela peut être ton ordinateur portable personnel, une tablette et même un smartphone.

C'est tout ! Tu es prête. Tu peux maintenant te connecter à l'App Business sur tes appareils domestiques et avoir accès à ton ordinateur et à tes fichiers de bureau depuis chez toi - comme si tu étais au bureau.

Regarde la vidéo ci-dessous pour une démo de haut niveau ou essaie le logiciel gratuitement pour le tester toi-même.

Remote Desktop Software Overview - Splashtop

Nous avons couvert beaucoup de choses ! Nous espérons que cela te donne des conseils ou au moins un début pour passer à un bureau hybride.