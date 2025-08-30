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Le département de la Justice met en place un groupe de travail pour lutter contre les ransomwares

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Le ministère de la Justice a fait de la prévention des ransomwares une priorité absolue. Le Wall Street Journal a rapporté le 21 avril de cette année que « le ministère de la Justice a formé un groupe de travail pour réduire la prolifération des cyberattaques de ransomware, dans le but de rendre les stratagèmes d’extorsion populaires moins lucratifs en ciblant l’ensemble de l’écosystème numérique qui les soutient. »

Le groupe de travail augmentera la formation et consacrera davantage de ressources du ministère de la Justice à la réduction des attaques de ransomware contre les entreprises américaines. Cela survient alors que 2020 a été la pire année pour les attaques de ransomware aux États-Unis.

Avec de plus en plus de personnes travaillant à domicile et étant dépendantes de la technologie en raison de la pandémie, les attaques de ransomware ont augmenté au cours de la dernière année. Les attaquants de ransomware ciblent fréquemment les entreprises utilisant les logiciels VPN et RDP pour les travailleurs à distance, ce qui peut rendre les entreprises vulnérables aux attaques.

Tout récemment, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency a confirmé qu’un certain nombre d’agences fédérales avaient été compromises par des vulnérabilités trouvées dans le logiciel VPN fabriqué par Pulse Connect Secure.

Le groupe de travail du ministère de la Justice s’efforcera de protéger les particuliers et les entreprises contre les attaques de ransomware avant qu’elles ne se produisent, déclarant qu’ils se concentreront sur la recherche « d’utilisations innovantes des autorités légales ... pour protéger les victimes avant qu’elles ne soient victimisées.

Comment Splashtop aide à protéger les entreprises contre les ransomwares

Splashtop est la meilleure alternative VPN et RDP. Le logiciel d’accès à distance Splashtop est beaucoup plus sécurisé que le VPN et le RDP, aidant à prévenir les attaques de ransomware tout en offrant aux travailleurs à distance un moyen sûr et fiable d’accéder à leurs ordinateurs de travail.

Splashtop protège les entreprises grâce à des connexions à distance cryptées de bout en bout, qui sont soutenues par une infrastructure sécurisée avec une prévention des intrusions 24h / 24 et 7j / 7.

Splashtop offre également aux utilisateurs de multiples fonctionnalités de sécurité avancées, notamment l’authentification des appareils, l’authentification multifacteur, l’authentification unique (SSO), la journalisation automatique, l’enregistrement de session, etc. Les intégrations de sécurité des terminaux sont disponibles pour une couche de protection supplémentaire.

La sécurité est une tâche sans fin, c'est pourquoi Splashtop a investi des millions pour s'assurer que les clients sont bien protégés contre les cyber-menaces.

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