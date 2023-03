Améliorer le MSP et soutenir les flux de travail avec Splashtop SOS

Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) est une solution populaire utilisée par les MSPs, les équipes IT et les professionnels d'assistance pour fournir une assistance à la demande.

Démarrer plus rapidement les sessions d'assistance, améliorer la productivité des techniciens et offrir une meilleure expérience de clients

Le processus d'assistance standard avec Splashtop SOS est plutôt simple.

Le technicien demande au client final d'accéder à un lien sur le site Web Splashtop pour télécharger et exécuter une application

Le client lance l'application et donne au technicien un code à 9 chiffres pour démarrer la session de support

Pour offrir un niveau de service plus élevé, vous pouvez aller au-delà de cette expérience standard, simplifier le travail des techniciens et offrir à vos clients une meilleure expérience d'assistance. Vous trouverez ci-dessous quelques solutions simples à ces trois demandes principales:

Y a-t-il un moyen d'héberger l'application SOS sur notre propre site au lieu de renvoyer les utilisateurs vers le site web de Splashtop pour le télécharger? Pouvons-nous changer l'image de marque de l'application SOS pour montrer le nom et le logo de notre propre société à la de Splashtop SOS? Puis-je faciliter la tâche de mon utilisateur final pour qu'il puisse démarrer une session d'assistance la prochaine fois sans avoir à lui dire de télécharger à chaque fois à partir du site web Splashtop?

Accueillir l'application Splashtop SOS sur votre propre site

L'application SOS est régulièrement mise à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous n'allez donc pas besoin d'héberger une version statique des fichiers réels sur votre site.

Au lieu de cela, vous pouvez mettre sur votre site des hyperliens vers les applications Windows et Mac qui vous permettront d'avoir toujours accès aux dernières versions des applications sur le cloud.

Cliquez ici pour voir l'article avec les liens

Il suffit ensuite de créer une page sur votre site où vous dirigerez l'utilisateur et de mettre ces liens sur la page pour qu'il puisse télécharger les applications.

Si vous créez une application SOS personnalisée (instructions ci-dessous), vous hébergez cette application personnalisée directement sur votre site.

Maintenant, au lieu de dire à l'utilisateur de se rendre à un lien sur le site web de Splashtop, vous pouvez le diriger vers une simple URL sur votre propre site.

Personnalisez l'application SOS avec votre propre marque

Vous pouvez désormais personnaliser l'application Splashtop avec le logo, les couleurs et le texte de votre entreprise afin d'offrir une meilleure expérience de marque à vos utilisateurs finaux.

Vous pouvez personnaliser plusieurs aspects de l'application, notamment la légende (nom de la fenêtre de l'application), la bannière/le logo, la couleur de fond, le texte des instructions et la couleur du texte (si vous devez ajuster le texte clair sur un fond sombre ou vice versa).

Exemple avec l'application SOS originale à gauche et UI pour la personnaliser à droite

Une fois que vous avez créé votre version personnalisée de l'application, vous pouvez la rendre disponible pour téléchargement sur votre site web.

Notez que chaque fois que l'application SOS est mise à jour, vous devez appliquer votre identité de marque personnalisée à la nouvelle version de l'application, la signer et vous assurer que vous distribuez la dernière version de l'application à vos utilisateurs finaux.

Cliquez ici pour lire l'article sur le mode d'emploi de la marque personnalisée SOS

Créez un raccourci sur les ordinateurs de vos utilisateurs pour un accès rapide et facile

Voici un conseil rapide qui peut faciliter le démarrage de l'application client SOS pour vos utilisateurs et vous donner un code de session sans avoir à les pointer pour télécharger l'application sur le site web de Splashtop à chaque fois.

L'utilisateur télécharge généralement l'application SOS, donc sous Windows, il suffit d'aller dans son dossier Téléchargements et de faire glisser le fichier "SplashtopSOS.exe" sur le bureau de Windows. Cela créera un raccourci sur le bureau.

Si vous ne pouvez pas trouver facilement le fichier, accédez à l'option de menu "Paramètres | Télécharger le Streamer" dans l'application Splashtop SOS qui se trouve sur l'ordinateur de votre client et qui lancera un nouveau téléchargement du fichier que vous devriez pouvoir trouver facilement. Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour créer le raccourci sur le bureau.

Télécharger l'option de menu Streamer dans l'application SOS sur l'ordinateur de l'utilisateur final.

Vous êtes prêt à démarrer

Dans cet article, nous avons vu comment augmenter la productivité des techniciens et faciliter la tâche de vos clients te de l'assistance des utilisateurs finaux en proposant des liens de téléchargement de l'application SOS à partir de votre propre site web, en personnalisant l'application SOS et en créant un raccourci de l'application SOS sur l'ordinateur de l'utilisateur final pour qu'il puisse démarrer rapidement et facilement ses futures sessions de support.

Si vous n'avez pas encore SOS ou si vous utilisez une autre solution d'assistance à la demande, consultez SOS maintenant.

Si vous disposez déjà de Splashtop SOS, nous espérons que vous trouverez ces conseils utiles.