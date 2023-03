Comment les équipes informatiques peuvent bénéficier d’un modèle d’opérations à distance

Selon le Gartner, le télétravail figure parmi les principales tendances technologiques stratégiques pour 2021. Si le principe et la mise en pratique des activités à distance ont été stimulés par la pandémie, Gartner estime que ce type de fonctionnement sera encore plus nécessaire une fois la crise passée.

Le modèle d’activités à distance permet aux équipes informatiques de prendre en charge une main-d’œuvre distribuée. Il s’agit de mettre en œuvre des technologies permettant de sécuriser les environnements de travail à distance, de fournir une assistance aux employés, aux clients et aux partenaires, et de déployer virtuellement des produits et des services depuis n’importe où.

Le rapport de Gartner indique que les organisations seront confrontées à de nouvelles attentes des clients et à des besoins de transformation numérique dans la période post-pandémie. Les analystes précisent que « les responsables informatiques doivent adopter un modèle de fonctionnement des opérations métier libéré des contraintes géographiques, afin d’atteindre les clients en tout lieu, de permettre aux employés de télétravailler et d’étendre la livraison de services de manière illimitée. »

L’accès à distance moderne est un élément essentiel de ce type d’opérations

Une solution moderne d’accès à distance, comme Splashtop, constitue la pierre angulaire d’une stratégie opérationnelle à distance. On comprend aisément pourquoi. Splashtop Enterprise permet d’offrir une assistance en tout lieu, une sécurité avancée pour les environnements de travail à distance et la possibilité de s’intégrer aux autres solutions populaires, ce qui renforce la valeur d’une main-d’œuvre distribuée.

Ces capacités correspondent parfaitement aux recommandations de Gartner en matière d’activités à distance adressées aux responsables informatiques chargés de la gestion de l’infrastructure, des opérations et du cloud, notamment :

Faire du numérique l’expérience par défaut et du télétravail le modèle de livraison par défaut

Donner la priorité à la sécurité des accès

Fournir une expérience numérique fluide dans les espaces physiques et virtuels en libérant les workflows des contraintes géographiques

Selon Gartner, le mélange d’expériences virtuelles et physiques permettra d’accroître la productivité des employés et la satisfaction des clients.

« Un modèle opérationnel axé sur le numérique et le télétravail permet une plus grande efficacité opérationnelle, renforce la productivité des travailleurs et démocratise l’accès à une main-d’œuvre diversifiée et distribuée. » - Gartner.

4 avantages de la mise en œuvre des opérations à distance

Alors que Gartner prévoit que 40 % des entreprises mettront en œuvre un modèle d’opérations à distance d’ici 2023, il est intéressant d’examiner un peu plus en détail les avantages escomptés.

Avantage n° 1 : Productivité des employés et satisfaction au travail.

Les entreprises qui proposent la possibilité de télétravailler (avec accès et assistance à distance) ont enregistré des gains de productivité considérables ces dernières années. Tout au long de la pandémie, les travailleurs ont réalisé qu’ils accordaient une grande importance à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Un accès à distance sécurisé leur permet de réaliser leurs tâches et d’assister les clients de n’importe où.

Il convient également de noter que les opérations à distance peuvent élargir la portée de votre recrutement de personnel. Avec des environnements de travail à distance efficaces, il est beaucoup plus facile pour vos recruteurs RH d’embaucher les meilleurs collaborateurs pour répondre à vos besoins, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Avantage n° 2 : Une assistance à distance 24h/24 7j/7 personnalisée pour les employés et les clients.

Splashtop Enterprise vous permet de personnaliser l’application d’assistance à l’image de votre marque tout en fournissant un support avec ou sans surveillance. L’assistance sans surveillance permet aux techniciens informatiques d’assister n’importe quel employé à tout moment, même s’il n’est pas devant son ordinateur. L’assistance sous surveillance offre à vos employés une aide instantanée sur n’importe quel appareil, y compris ceux qui ne sont pas fournis par l’entreprise.

Il est beaucoup plus facile d’assister vos clients lorsque vos responsables de comptes, votre support informatique, votre support client et votre équipe de vente sont répartis stratégiquement sur plusieurs pays. Les fonctions de centre d’assistance de Splashtop vous permettent de gérer une équipe de support distribuée et bien organisée. Les demandes des clients peuvent être acheminées vers le technicien approprié, et des experts peuvent être sollicités lorsque des niveaux de support plus élevés sont nécessaires. Les fonctions avancées de gestion d’équipe permettent au service informatique de soutenir efficacement les clients, les collaborateurs et les employés, en toute sécurité et en toute simplicité.

Avantage n° 3 : Une collaboration plus efficace et une meilleure productivité.

Cela va presque sans dire, mais lorsque les utilisateurs peuvent accéder à leur ordinateur de bureau, à leurs données et à leurs applications 24h/24 7j/7, la collaboration devient plus efficace.

Prenons l’exemple d’un studio de production qui travaille dans des délais serrés pour livrer la vidéo d’un client. Mais, à la fin de la journée, il faut encore plusieurs heures de traitement pour finaliser la vidéo, ce qui n’est pas un problème avec l’accès à distance. Le chef de projet peut quitter son bureau à l’heure et envoyer à distance le fichier vidéo terminé plus tard dans la soirée. Le client est satisfait de la rapidité de la livraison et le chef de projet trouve un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Avantage n° 4 : Des opérations rentables, rapidement.

Les universités, les gouvernements et les entreprises ont tous pris conscience que la transformation numérique est indispensable pour leur réussite à moyen et long terme, ainsi que pour leur position concurrentielle sur le marché. Pourtant, de nombreuses organisations ont rencontré des difficultés pour obtenir des gains à court terme appuyant leurs objectifs généraux de transformation numérique à long terme.

Une solution moderne d’accès à distance permet de surmonter ce problème. Les services informatiques peuvent déployer Splashtop en quelques jours, voire quelques heures, et commencer immédiatement à voir des résultats. En effet, Splashtop propose des solutions prêtes à l’emploi qui s’intègrent parfaitement à votre environnement existant. Pour découvrir à quel point c’est facile, lisez ces deux témoignages client : BDP donne aux utilisateurs un accès à distance en 48 heures et TechCastles permet rapidement la production de films à distance.

Conclusion : Commencer intelligemment et évoluer progressivement vers des opérations à distance

Les évolutions importantes comme la transformation numérique se font étape par étape, mais c’est plus facile avec les bonnes solutions. Les responsables informatiques qui ont essayé d’en faire trop et trop vite avec des solutions complexes ont essuyé des échecs de mise en œuvre et récolté l’insatisfaction des clients et des employés. C’est pourquoi une solution d’accès à distance moderne constitue le fondement idéal de votre stratégie d’opérations à distance. Rapide, facile et très économique, elle contribuera à améliorer l’expérience des clients et des employés en un temps record.

Commencez dès aujourd’hui à déployer vos opérations à distance avec Splashtop Enterprise

Prendre rendez-vous pour une démo