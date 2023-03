Comment les services informatiques sont-ils passés d'un travail perturbé à un travail décentralisé en trois chiffres clés

Comment le passage rapide au travail décentralisé a-t-il affecté les équipes informatiques ? Comment envisagent-elles l'avenir ? Voici les trois principales conclusions de notre étude réalisée au Royaume-Uni.

Pour beaucoup de gens, la soudaineté avec laquelle leur vie professionnelle a changé au début de la pandémie semble déjà un lointain souvenir. En quelques semaines seulement, les confinements et les obligations de distanciation sociale ont bouleversé les habitudes quotidiennes, mais grâce à notre esprit de coopération, de compréhension et d'adaptation, nous n'avons pas tardé à apprendre à être aussi productifs que d'habitude, en conciliant de manière inédite vie professionnelle et vie privée.

En revanche, il est peu probable que les équipes informatiques aient oublié tout le travail accompli pour s'adapter au changement. Le passage à grande échelle au travail à distance n'a été rendu possible que grâce aux efforts incalculables déployés pour préparer les appareils, renforcer la capacité des réseaux, mettre en œuvre des mesures de sécurité et toute une série d'autres tâches essentielles. Et, en partie grâce à ce travail, nous évoluons aujourd'hui dans des cadres de travail désormais flexibles qui nous permettent d'exercer nos emplois depuis n'importe où.

Au cours de cette période, comment ce changement a-t-il affecté les équipes informatiques, et comment envisagent-elles l'avenir ?

Pour le savoir, Splashtop a récemment commandé une étude auprès de 1000 décideurs informatiques d'entreprises du Royaume-Uni sur l'impact de l'accès à distance et des outils de support sur la productivité. Vous trouverez un compte-rendu détaillé des résultats de cette étude dans notre nouveau rapport From Disrupted to Distributed: How IT is navigating the changing work environment (De la perturbation à la décentralisation : comment les services informatiques s'adaptent-il à l'évolution du cadre de travail ?).

En guise d'aperçu, voici trois de nos conclusions les plus intéressantes – et ce qu'elles signifient pour vous.

Santé des employés

Pendant la pandémie, chaque évocation des bienfaits du télétravail était contrastée par des mises en garde avertissant d'une vague croissante de stress et d'épuisement professionnel. Les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle étant moins nettes, de nombreuses entreprises ont eu du mal à maîtriser la charge de travail de leurs employés, ce qui a affecté leur santé mentale et physique.

Il était donc encourageant de constater que 42 % de nos répondants ont déclaré que l’utilisation par leur organisation d’outils de travail de partout a entraîné une plus grande satisfaction au travail. Avec les facteurs de stress supplémentaires du travail à domicile ajoutés à des rôles déjà difficiles, les entreprises ne peuvent pas se permettre que l’informatique fonctionne comme un obstacle supplémentaire à la productivité. Lorsqu’ils sont mis en œuvre de manière stratégique, l’accès et l’assistance à distance font de la connexion au travail une expérience intuitive et fluide.

Le résultat est une main-d’œuvre qui peut se concentrer sur ce qu’elle est là pour faire, passer plus de temps sur des tâches gratifiantes et se sentir utile.

Plus à distance, moins de stress

Une main-d’œuvre plus heureuse et plus satisfaite devrait également se traduire par une meilleure expérience pour les équipes du service d’assistance informatique et du centre de services qui répondent aux questions et résolvent les problèmes - et, bien sûr, 34% des répondants disent que leurs technologies d’accès et de support à distance les aident à se sentir moins stressés au travail.

Cependant, pour les équipes informatiques en particulier, la réduction du stress passe par un accès à distance sécurisé et évolutif, ainsi que facile à utiliser. La défense contre les cyberattaques et la perte de données est au cœur des responsabilités des services informatiques, et ce besoin a été accentué par le travail à distance, car la multiplication des appareils, l'informatique fantôme et la plus grande dépendance à l'égard de technologies telles que les VPN augmentent le risque d'être confronté à des ransomwares et d'autres menaces.

Après une période marquée par de multiples transformations motivées par l'urgence, les entreprises vont devoir à nouveau investir pour anticiper ce genre de problèmes. Pour beaucoup, cela signifie mettre en place des solutions qui renforcent la sécurité, afin de continuer sur cette lancée prometteuse concernant les niveaux de stress informatique.

Confiance informatique

Dans ce contexte, l'importance stratégique de l'informatique pour l'entreprise ne cessera de croître. Longtemps considérée comme un facteur de productivité, l'informatique sera de plus en plus sollicitée pour continuer à améliorer la productivité dans la nouvelle réalité du travail décentralisé.

Cela souligne l’importance de notre constat selon lequel 36 % des personnes interrogées pensent que l’accès à distance et les outils de support donnent à leurs utilisateurs et collègues plus de confiance dans les capacités décisionnelles de l’informatique. Dans un contexte où le succès ou l’échec d’un employé peut dépendre entièrement de la capacité de la technologie à faciliter son travail, il est facile d’imaginer des scénarios de catastrophe où les organisations perdent confiance dans les équipes informatiques. Cette stature croissante de l’informatique en tant que penseurs stratégiques est un facteur vital pour la santé à long terme de l’entreprise.

Si ces résultats dressent un tableau positif de la réalité actuelle et future du travail décentralisé, il est également clair qu'il reste du travail à faire pour que des solutions durables et proactives deviennent la norme. Les décideurs informatiques déclarent également qu'ils travaillent plus d'heures afin de soutenir le travail à distance et qu'ils pensent que la décentralisation des employés risque de devenir plus complexe au fil du temps et, fait intéressant, que nombre d'entre eux sont même appelés à fournir un soutien émotionnel aux employés. À mesure que nous avançons dans un monde où le travail à distance devient la norme, les entreprises pourraient bien ne plus faire de distinction entre les employés présents au bureau et les employés en télétravail – cela deviendra normal.

Pour en savoir plus sur les avantages et les défis qui attendent les services informatiques dans cette entreprise, vous pouvez lire notre rapport complet.