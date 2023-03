Comment le travail hybride peut réduire le stress des employés et le support informatique

Le premier mercredi de novembre a été surnommé « Journée nationale de sensibilisation au stress ». Il vise à identifier et à réduire les facteurs de stress dans votre vie. La journée a été créée en 1998 par l’International Stress Management Association (ISMA) pour aider à fournir des informations sur le stress et des stratégies sur la façon de l’aborder pour les entreprises et les individus.

Il est juste de dire que les dernières années ont été incroyablement stressantes pour les travailleurs (humains) du monde entier. Selon le rapport de Gallup sur l’état du lieu de travail mondial 2021, le stress quotidien des travailleurs a atteint un niveau record, passant de 38 % en 2019 à 43 % en 2020.

Dans un sondage LinkedIn d’octobre 2021, Splashtop a demandé à ses abonnés s’ils pensaient que le travail hybride, dans l’ensemble, avait eu un impact positif sur le bien-être mental de la population. Un retentissant 88% des répondants ont dit oui, les avantages ont été positifs.

Selon Alex Draaijer, directeur général de Splashtop EMEA, « la Journée nationale de sensibilisation au stress offre aux entreprises l’occasion de réfléchir à la manière dont les nouvelles méthodes de travail - à distance, hybrides et au bureau - ont un impact sur le bien-être des employés. Le passage généralisé au travail à distance au cours des 18 derniers mois a fondamentalement changé l’expérience des employés, les travailleurs ayant été forcés de s’adapter à la productivité à la maison. Alors que les entreprises se tournent maintenant vers des formes de travail hybrides, nous devons réfléchir à ce qui peut être fait pour améliorer le bonheur et le niveau de stress des employés.

Travail hybride = employés et support informatique plus heureux

Il n’y a pas de retour en arrière. Les employés veulent un travail hybride et flexible. Selon une étude Microsoft, 73 % des employés souhaitent des options à distance flexibles pour rester après la pandémie.

Les environnements de travail hybrides soutiennent les travailleurs en aidant à améliorer la productivité, à réduire les temps de déplacement et à améliorer l’équilibre travail-vie personnelle. Les résultats de ces avantages permettront en fin de compte de voir les récompenses d’une main-d’œuvre plus heureuse au cours de la nouvelle année et au-delà.

En fait, une étude récente de Splashtop a montré que les deux cinquièmes (42%) des responsables informatiques au Royaume-Uni apprécient davantage leur travail et subissent moins de stress avec les technologies flexibles en place. Plus d’un tiers pensent que ces technologies augmentent la confiance des utilisateurs et des collègues en eux en tant que décideur.

La mise en place de cadres clairs et de la bonne technologie pour permettre le travail hybride contribuera au bien-être du personnel, réduira le stress et renforcera la confiance, tout en veillant à ce que les entreprises soient préparées si les conditions liées à la COVID-19 se détérioraient. Et, au fil du temps, l’environnement de travail hybride ne fera plus de distinction entre les travailleurs à distance et les employés de bureau – il s’agira simplement d’un travail régulier.

Avantages des solutions d’accès et d’assistance à distance

Le logiciel d’accès à distance offre la possibilité de contrôler n’importe quel ordinateur à distance. Les utilisateurs installent le logiciel de bureau à distance sur leurs ordinateurs de bureau et se connectent à distance à la maison à l’aide de leurs ordinateurs portables. Les utilisateurs ont accès à tous les logiciels et fichiers comme s’ils étaient assis devant leur ordinateur au bureau.

En tant que travailleur – à distance, hybride ou au bureau – il y a peu de choses plus frustrantes que d’avoir des problèmes technologiques. Et, pour les professionnels du support informatique, les utilisateurs finaux ont des attentes élevées pour vous et votre équipe. Vous devez résoudre rapidement les demandes d’assistance pour éviter l’accumulation de tickets de support ouverts. Vos utilisateurs attendent des réponses rapides à leurs demandes et attendent de vous que vous leur fournissiez un service de qualité supérieure qui les laissera entièrement satisfaits.

Les solutions d’accès et d’assistance à distance réduisent le stress des employés et rendent le service d’assistance plus heureux.

Les effectifs hybrides utilisent des solutions d’accès et de support à distance pour :

Accédez à distance aux PC de travail, aux MAC et au matériel connecté, tel que le stockage étendu, à partir d’un ordinateur portable ou d’un appareil mobile. Accédez aux applications d’entreprise qui ne peuvent pas être installées localement, telles que les rapports, le montage vidéo, la facturation, l’ERP et la CAO. Accédez aux données confidentielles des clients ou des patients. Permettez au service informatique de prendre en charge les ordinateurs et les appareils mobiles à distance pour dépanner, diagnostiquer et résoudre les problèmes. Assurer la continuité des activités. Améliorer la sécurité, les performances et l’évolutivité par rapport au VPN

Splashtop Enterprise combine le meilleur de l’accès à distance pour les employés avec le meilleur de l’assistance à distance.