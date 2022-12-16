Platinum Tank Group renforce son équipe de conception et rebondit après une cyberattaque
Splashtop Enterprise permet aux designers CAO 3D de travailler de manière flexible et sécurisée
En bref
Défi
Platinum Tank Group devait permettre à ses designers CAO 3D de travailler de manière flexible. Ils cherchaient un moyen de travailler à la fois sur site et à domicile sur le même poste de travail, de manière parfaitement fluide.
La Solution
Platinum a adopté Splashtop Enterprise pour offrir à ses designers un accès à distance aux postes de travail de CAO, avec redirection de la souris 3D et prise en charge de plusieurs moniteurs.
Résultats
Platinum a pu accompagner la croissance de son équipe de conception sans avoir à agrandir ses bureaux. L’entreprise a également pu reprendre le télétravail après une cyberattaque grâce à l’authentification multifactorielle de Splashtop.
De Platinum Tank Group
Splashtop a répondu à toutes nos attentes en matière de compatibilité avec la CAO à distance. C’est une solution efficace pour tous ceux qui veulent se connecter à distance à un périphérique 3D.
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
Le défi : mettre en place un système de travail flexible pour les designers CAO 3D
Platinum Tank Group (Platinum) se spécialise dans la conception et la fabrication de remorques-citernes en aluminium pour le ravitaillement des avions. Basée à Chambly, au Québec, l’entreprise fabrique plus de 1 200 pièces par an. Elle s’appuie sur son équipe de designers pour mettre au point des remorques-citernes en aluminium novatrices à l’aide de la conception assistée par ordinateur (CAO).
Dès le début de la pandémie, les designers de Platinum sont passés au télétravail. Alors que l’entreprise commençait à planifier son retour sur site, elle a réalisé qu’il n’y avait plus suffisamment d’espace pour accueillir son personnel en pleine expansion.
Dominic Benoit, spécialiste des applications chez Platinum, a été chargé d’élaborer une nouvelle stratégie de travail flexible pour le service conception. Que les designers travaillent à domicile ou sur site, ils devaient disposer d’une méthode uniforme pour effectuer tous leurs travaux de conception CAO. « Nous voulions qu’ils puissent accéder à distance à leur poste de travail, où qu’ils soient, seul l’écran qu’ils utilisent serait différent », explique Dominic.
Le télétravail impliquait d’accéder à leurs postes de travail sur site et de rediriger les périphériques vers une souris CAO 3D spéciale pour travailler dans Solid Edge (logiciel de CAO). « La redirection des périphériques vers les souris de CAO 3D est essentielle pour nos designers lorsqu’ils élaborent des modèles pour la production », indique Dominic.
Platinum a essayé plusieurs solutions, notamment Bureau à distance Chrome, un RDP classique et Bureau à distance Microsoft. Malheureusement, aucune d’entre elles ne convenait. « Nous aurions pu combiner toutes ces solutions, mais cela n’aurait toujours pas permis d’offrir toutes les fonctionnalités dont nos concepteurs avaient besoin », précise Dominic.
Dominic a été chargé de trouver un nouvel outil d’accès à distance, capable de fournir deux fonctions essentielles :
Redirection automatique des périphériques : pour la souris CAO 3D spécifique des designers.
Prise en charge de plusieurs moniteurs : pour accéder au même poste de travail CAO à partir de différents appareils.
« Si ces deux fonctionnalités ne sont pas disponibles pour nos designers en télétravail, ils doivent complètement réapprendre à se servir de l’application de CAO. »
La solution : Splashtop répond à toutes les exigences de Platinum en matière de flexibilité du travail
Après avoir entendu parler de Splashtop par d’autres concepteurs de CAO 3D sur le forum des utilisateurs de Solid Edge, Platinum a décidé d’essayer Splashtop. « Nous avons fait un essai de Splashtop Enterprise, et la solution a répondu à toutes nos attentes, notamment en ce qui concerne la redirection des périphériques », explique Dominic.
✔ Configuration facile
Dominic et son équipe ont trouvé Splashtop facile à mettre en place. En l’espace de cinq jours, les 20 concepteurs CAO de Platinum ont tous commencé à travailler via Splashtop. « La souplesse de Splashtop simplifie énormément les choses. Je l’utilise même depuis mon iPhone lorsque je suis en déplacement. »
✔ Prise en charge multi-moniteurs
L’équipe de conception s’est beaucoup servie de la fonction multi-moniteurs de Splashtop, qui permet à deux utilisateurs de collaborer sur le même poste de travail. « Les concepteurs peuvent avoir des compétences différentes. Il est donc très utile qu’ils puissent s’entraider de n’importe où et à tout moment », explique Dominic.
✔ Support client exceptionnel
Dominic n’a eu besoin d’aide que pour certaines demandes particulières des utilisateurs et a été très satisfait de l’assistance qu’il a reçue. « Le support technique de Splashtop a été très réactif. Tout le monde était prêt à intervenir. Le délai entre l’ouverture d’un ticket et la réponse de l’équipe d’assistance était très court. »
✔ Redirection de périphériques 3D
Les designers de Platinum ont besoin de rediriger des périphériques pour travailler à distance et sont ravis des performances de Splashtop. Ils le recommandent régulièrement aux autres concepteurs de leur communauté. « Splashtop est une solution efficace pour tous ceux qui veulent se connecter à distance à un périphérique 3D. De nombreux utilisateurs de CAO dans la communauté cherchent à profiter de la redirection des périphériques depuis que le télétravail s’est imposé en 2020. Maintenant, j’ai enfin une réponse et je peux recommander Splashtop », indique Dominic.
Résultats : Platinum élargit son équipe de designers sans agrandir ses bureaux
Aujourd’hui, Platinum utilise Splashtop pour offrir à ses concepteurs CAO une expérience uniforme leur permettant de travailler de n’importe où. Chaque designer dispose d’un mini-ordinateur (Dell, HP, Lenovo, etc.) qu’il utilise à la maison ou au bureau. Ils exécutent Splashtop à partir de ces appareils, où et quand ils le souhaitent, pour accéder à distance à leurs postes de travail professionnels.
« Il n’y a pas de clavier, pas de souris, et pas d’écran. C’est juste une petite boîte qu’ils branchent sur un moniteur de bureau et un clavier, où qu’ils soient, explique Dominic. Splashtop est vraiment la seule application nécessaire pour fonctionner sur leurs mini-ordinateurs. »
Avec la flexibilité de ses postes de travail, Platinum Tank Group peut organiser son expansion sans avoir à acquérir de locaux supplémentaires. Jusqu’à présent, ils ont fourni 26 machines à leur équipe de concepteurs toujours plus nombreuse et prévoient d’en ajouter cinq autres. « Nous allons probablement embaucher des stagiaires qui se connecteront à distance avec Splashtop », ajoute Dominic.
« Splashtop est l’outil parfait pour le télétravail et l’accès à distance à un ordinateur de n’importe où. »
Dominic note également que disposer d’un outil unique pour équiper et assister tous les concepteurs CAO a eu un impact considérable sur son travail. « Je m’occupe du support technique interne, et Splashtop me facilite grandement la vie. »
Bonus : Platinum reprend ses activités après une cyberattaque
Après le premier entretien, Dominic nous a informé que Platinum avait été victime d’une cyberattaque. Il a expliqué que l’authentification multifactorielle de Splashtop leur a permis de reprendre leurs activités plus rapidement. Cette fonctionnalité avait été spécifiquement réclamée par leur équipe de cybersécurité. « Nous sommes ravis que notre dispositif de télétravail soit de nouveau opérationnel. Splashtop est la clé qui a rendu cela possible », ajoute Dominic.