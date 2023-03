Platinum Tank Group renforce son équipe de conception et rebondit après une cyberattaque

Platinum Tank Group (Platinum) se spécialise dans la conception et la fabrication de remorques-citernes en aluminium pour le ravitaillement des avions. Basée à Chambly, au Québec, l’entreprise fabrique plus de 1 200 pièces par an. Elle s’appuie sur son équipe de designers pour mettre au point des remorques-citernes en aluminium novatrices à l’aide de la conception assistée par ordinateur (CAO).

Dès le début de la pandémie, les designers de Platinum sont passés au télétravail. Alors que l’entreprise commençait à planifier son retour sur site, elle a réalisé qu’il n’y avait plus suffisamment d’espace pour accueillir son personnel en pleine expansion.

Dominic Benoit, spécialiste des applications chez Platinum, a été chargé d’élaborer une nouvelle stratégie de travail flexible pour le service conception. Que les designers travaillent à domicile ou sur site, ils devaient disposer d’une méthode uniforme pour effectuer tous leurs travaux de conception CAO. « Nous voulions qu’ils puissent accéder à distance à leur poste de travail, où qu’ils soient, seul l’écran qu’ils utilisent serait différent », explique Dominic.

Le télétravail impliquait d’accéder à leurs postes de travail sur site et de rediriger les périphériques vers une souris CAO 3D spéciale pour travailler dans Solid Edge (logiciel de CAO). « La redirection des périphériques vers les souris de CAO 3D est essentielle pour nos designers lorsqu’ils élaborent des modèles pour la production », indique Dominic.

Platinum a essayé plusieurs solutions, notamment Bureau à distance Chrome, un RDP classique et Bureau à distance Microsoft. Malheureusement, aucune d’entre elles ne convenait. « Nous aurions pu combiner toutes ces solutions, mais cela n’aurait toujours pas permis d’offrir toutes les fonctionnalités dont nos concepteurs avaient besoin », précise Dominic.

Dominic a été chargé de trouver un nouvel outil d’accès à distance, capable de fournir deux fonctions essentielles :

Redirection automatique des périphériques : pour la souris CAO 3D spécifique des designers. Prise en charge de plusieurs moniteurs : pour accéder au même poste de travail CAO à partir de différents appareils.

« Si ces deux fonctionnalités ne sont pas disponibles pour nos designers en télétravail, ils doivent complètement réapprendre à se servir de l’application de CAO. »