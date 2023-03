Comment choisir entre Splashtop Remote Support et Splashtop SOS ?

Splashtop Remote Support et Splashtop SOS sont deux excellentes solutions d'accès et de support à distance. Ils offrent tous deux des options d'accès et d'assistance à distance pour les ordinateurs surveillés et non surveillés, avec quelques différences essentielles en matière de licences d'utilisation et d'assistance aux utilisateurs sur les appareils mobiles.

Voici les principales raisons d'envisager chaque option

Envisagez Splashtop SOS si vous souhaitez une combinaison d'un outil d'assistance rapide pour Windows, Mac, iOS et Android, et d'un accès facultatif sans surveillance à tout moment aux ordinateurs Windows et Mac :

Outil d'assistance rapide pour accéder aux appareils Windows, Mac, iOS et Android lorsque l'utilisateur est présent

Visualisez les écrans iOS en temps réel. Visualiser les écrans des appareils Android et contrôler à distance certains appareils Android.

Accès sans surveillance et à tout moment aux ordinateurs Windows et Mac via le streamer Splashtop dans SOS+10 ou SOS Unlimited

Abonnement annuel basé sur le nombre de techniciens

Un choix populaire pour l'informatique, l'assistance, les services d'aide

Pensez à Splashtop Remote Support si vous souhaitez accéder à tout moment et sans surveillance à des ordinateurs Windows et Mac ; et à des fonctions optionnelles de surveillance et de gestion :

Accès à tout moment aux ordinateurs Windows et Mac via le streamer Splashtop

Les fonctionnalités de surveillance et de gestion de l'édition Premium comprennent des alertes, la gestion des mises à jour Windows, le déploiement one-to-many, l'accès Android sans surveillance, la surveillance de la sécurité des points d'accès, l'invite de commande à distance, les rapports d'inventaire, etc.

Abonnement annuel basé sur le nombre d'ordinateurs gérés. Pas de limitation du nombre de techniciens.

Un choix populaire pour les MSP

Envisagez une combinaison des deux si vous le souhaitez :

Les avantages de l'assistance à distance + accès supplémentaire à l'assistance assistée et accès/visualisation à distance des écrans des appareils mobiles

Comparez les options de licence pour SOS et Remote Support côte à côte

Splashtop SOS Splashtop SOS+10 ou SOS Unlimited Splashtop Remote Support Premium Le prix est basé sur # Nombre de techniciens simultanés # Nombre de techniciens simultanés # Nombre d'ordinateurs non surveillés Coût par technicien €189 par technicien, par an €199 par technicien, par an (SOS+10) ou €369 par technicien, par an (SOS Unlimited) Techniciens illimités inclus. Coût basé sur le nombre d'ordinateurs Assistance rapide Sessions illimitées - Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook Sessions illimitées - Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook Comprend une licence SOS Lite gratuite pour 1 session simultanée pour Windows et Mac uniquement. Pas de mobile. Ordinateurs sans surveillance Non disponible 10 par licence de technologie (en +10) Achetez 5 licences, obtenez l’accès à 5x10 = 50 ordinateurs sans surveillance. ou Unlimited endpoints (dans Unlimited) €37 /mois pour 25 ordinateurs €56 /mois pour 50 ordinateurs €75 /mois pour 100 ordinateurs €147 /mois pour 250 ordinateurs €240 /mois pour 500 ordinateurs €313 /mois pour 750 ordinateurs €369 /mois pour 1 000 ordinateurs Tous les plans sont facturés annuellement. Des forfaits à volume plus élevé sont disponibles. En savoir plus et acheter SOS En savoir plus et acheter SOS En savoir plus et acheter Remote Support

Consultez les pages de produits aux liens En savoir plus ci-dessus pour plus d'informations sur les fonctionnalités entre les éditions.

Vous avez encore des questions ? Rendez-vous sur https://www.splashtop.com/sos ou https://www.splashtop.com/products/remote-support et cliquez sur la fenêtre de chat ou appelez-nous au numéro 1-408-886-7177.